Josh Taylor dice que no puede esperar para darle una buena paliza a Teófimo López

El 10 de junio, Josh Taylor pondrá en juego su cinturón título de peso superligero la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Teófimo López en el Teatro Hulu del Madison Square Garden en Nueva York. Y para el campeón escocés, el estadounidense de ascendencia hondureña “es un pedazo de basura” y no puede esperar para darle una buena paliza.

En una entrevista con Top Rank Boxing, Taylor expresó que López “está completamente descontrolado” y por eso no gasta su energía en él, ya que solo está preocupado pensando cómo lo va a vencer.

“El tipo está mentalmente descontrolado. Creo que el tipo es un accidente automovilístico mentalmente. Creo que se ha ido por completo. No puedo esperar para venir a Nueva York y hacer el negocio. No puedo esperar. Es un pedazo de basura. Tengo muchas ganas de llegar allí y callarlos a él y a su padre y darles una buena paliza”, dijo.

“No estoy molesto por él o no. No estoy desperdiciando mi energía en el tipo. No me preocupo por él, y no pienso en él, aparte de cómo voy a vencerlo en la pelea y las formas en que voy a implementar mi plan de juego y vencerlo. Esa es la única forma en que pienso en ellos, y pienso en ellos como nada más y nada menos”, expresó.

Por su parte, Teófimo López aseguró que tomará la vida del campeón escocés cuando se enfrenten en el ring para infundir temor en sus próximos oponentes.

“Lo dije como es. Quiero matar a Josh Taylor. ¿Qué diablos significa eso? Bueno, volvamos al boxeo. Eso es boxeo. Probablemente, vas a perder tu vida. ¿Qué significa eso? Para esto nos registramos. Si voy a morir en el ring, salí como un campeón. (…) ¿Taylor no tiene corazón? Entonces, ¿qué puedo tomar de este hombre? Su vida. Y la única forma en que voy a hacer una declaración es haciendo eso, y no me arrepiento de eso. ¿Cómo pongo el miedo en los ojos de las personas? Tomar la vida de un hombre. No me importa. Este es el deporte en el que estoy”, declaró al canal de YouTube Punsh Drunk Boxing.

Josh Taylor, que viene de defender su campeonato indiscutido de peso superligero ante Jack Catterall, cuenta con marca de 19 triunfos, 13 de ellas por la vía rápida, y ningún revés. En cambio, Teófimo López venció a Sandor Martín en diciembre de 2022 en su última pelea sobre el ring. El estadounidense de sangre hondureña tiene 18 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

