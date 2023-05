Teófimo López dice que no se arrepiente de sus comentarios polémicos

Teófimo López ha sido criticado por sus polémicos comentarios en el pasado mes y quien piense que el excampeón indiscutible de peso ligero se disculpará por eso, está muy equivocado.

En una entrevista con el canal de Youtube Punsh Drunk Boxing, López aseguró que no sentiría él mismo si se arrepintiera de las cosas que dice y que los medios promueven más sus controvertidas palabras que su pelea contra Josh Taylor el 10 de junio. El estadounidense de ascendencia hondureña también expresó que su intransigencia es en parte porque nadie fue solidario con él cuando estuvo grave en el hospital en 2021 por una afección pulmonar tras su derrota ante George Kambosos Jr.

“No sería Teófimo si me disculpara. No me disculpo por ninguna de las cosas que digo. Si lo tomas mal, es tu culpa porque yo no lo llevo a ese extremo. No, no lo hago. Conozco mi lugar. Créanme, hermanos. Créanme, hermanas. Conozco mi lugar. Simplemente no… simplemente hablo de cierta manera, estratégicamente, sobre una cosa específica. Pero otros cambiarán mis palabras y las cambiarán para hacer lo que tienen que hacer, para pagar con ellas”, dijo.

“Quiero decir que promueven eso más que mi propia pelea en este momento. ¿Lo siento? No, no lo siento. Solo hablo de lo que es. Nadie lo siente por mí. Cuando me estaba muriendo y cuando estaba en la UCI después de mi pelea, nadie dijo: ‘Teófimo, te deseo lo mejor, espero que estés bien’. Nadie me escribió”, agregó.

Cabe destacar, que hace un mes en una entrevista también con Punsh Drunk Boxing, material que fue editado, el peleador afirmó que lo que más le encantaba de su profesión es que podría matar a alguien y salirse con la suya, atacó a los periodistas de ESPN, a Andre Ward y Timothy Bradley, e hizo comentarios sobre los peleadores negros que fueron tildados como racistas.

Teófimo López venció a Sandor Martín en diciembre de 2022 y busca conquistar el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) a Josh Taylor el 10 de junio en el Teatro Hulu del Madison Square Garden en Nueva York El estadounidense de sangre hondureña tiene 18 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

