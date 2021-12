Teófimo López “tiene suerte de no estar muerto” según el médico que examinó al boxeador

No solamente haber perdido sorpresivamente contra el australiano George Kambosos fue lo más lamentable de la pasada pelea de Teófimo López. Ahora un médico que lo atendió tras el choque aseguró que el hondureño estuvo a punto de perder la vida debido a problemas de salud previos y que luego se agravaron.

El doctor en Medicina Peter Constantino indicó en entrevista para ESPN que López enfrentó un problema serio de salud luego del pleito contra Kambosos.

“Tiene suerte de no estar muerto. Quiero decir, muy afortunado” Peter Constantino

Tras el combate, el catracho fue llevado a un hospital donde le diagnosticaron neumomediastino, definido como la presencia de aire en el espacio ubicado entre el tórax, los pulmones y alrededor del corazón, conocido como el ‘mediastino’.

Pero previo a la pelea ya Teófimo venía padeciendo estos problemas de salud pero prefirió no compartir sus molestias ante la posible cancelación de su defensa en la que finalmente perdió los títulos de peso ligero versiones AMB, FIB y OMB, además del cetro “franquicia” del CMB.

Los problemas de López estaban presentes incluso previo al pesaje cuando empezó a tener problemas para respirar e inflamación en la zona del cuello. En un principio descartó los problemas y los asoció al asma.

La médico Linda Dah que también lo atendió en el hospital añadió que el pugilista de 24 años tenía graves problemas en la respiración y presión en la zona del pecho. Confirmó lo dicho por Constantino: Teófimo López pudo haber muerto incluso en medio de la pelea.

“Cómo respiraba, ni siquiera puedo explicártelo. Es como si alguien le hubiera puesto un juego de pesas de 300 libras alrededor del pecho. El aire rodeaba su pared torácica, su corazón y su cuello, lugares donde se supone que no debe estar el aire. Seguro que podría haber muerto. Así es como luchó”.

Teófimo López se expresa por redes sociales

‘The Takeover​’ confirmó estas dos informaciones a través de sus redes sociales, por donde además aprovechó de agradecer todos los mensajes de apoyo y aliento que ha recibido en días recientes por parte de sus seguidores. (ONLY ATHLETES) Understand the amount of pressure we deal with on a daily basis. My health isn’t an excuse but a FACT! I almost died for people who could care less about us but only 💲💰.#MoreThanAnAthlete



Thank you, God, for blessings me with extra Life for my/your son! 🙏☦️ pic.twitter.com/Zx07b5eel8— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) December 4, 2021

En un mensaje que puede interpretarse como una indirecta a los organizadores de la reyerta, López indicó que casi muere “por las personas a las que les importamos menos” a su vez que le dio gracias a Dios por su vida.

