Teófimo López le aconseja a Ryan García que “no intercambie” con Gervonta Davis si quiere ganar

La pelea entre Ryan García y Gervonta Davis está cada vez más cerca y muchas personalidades del deporte han aconsejado al mexoamericano para que salga victorioso del ring el 22 de abril. En esta ocasión fue Teófimo López quien le dio la clave a King Ry para derrotar a Tank.

En una entrevista con Millcity Boxing, López, quien fue sparring de Tank, le recomendó a García que no intercambie con Davis y que solo lo espere para contragolpearlo. Además, aseguró que los golpes al cuerpo son letales para Tank.

“Voy a ayudar a Ryan García en este momento. Ryan, ¿quieres saber cómo ganarle a Tank? ¿Realmente quieres saber cómo ganarle? No intercambies con él. Eso es. No intercambies con él. Contragolpéalo y espéralo. Yo le dije a Rolly (Romero) cómo ganarle a Gervonta, y le estaba ganando desde el primero hasta el sexto asalto, pero Rolly no tiene la experiencia y perdió”, dijo López en declaraciones recopiladas por Izquierdazo.

“Tank es todo ahí (favorito). Pero a Tank le ganas con golpes al cuerpo. Yo hice sparring con Tank y sé que sintió esos golpes. Y yo era joven, yo tenía 15 años. Estamos hablando de hace 10 años. Tank ya era profesional. Creo que a los 18 años ya tenía cuatro o seis peleas profesionales. Es por eso que no me reta. Se queda en su carril”, señaló.

Asimismo, Teófimo López indicó que Davis no pelea con los mejores “porque duda de sí mismo” y “eso lo aprendió de Floyd Mayweather”.

Ryan García, de 24 años, disputará la pelea más grande de su carrera hasta ahora en el T-Mobile Arena en Las Vegas y de ganar se consagrará como una estrella del deporte. El mexoamericano se mantiene invicto después 23 peleas, 19 de ellas las ganó nocaut. Por su parte, Gervonta Davis, campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), posee marca de 28 triunfos (26 KO’s) y cero derrotas.

