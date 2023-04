Ryan García presiona para que la apuesta sea oficial y se burla de Gervonta Davis: “Espero que no esté hablando del bolso que usa”

Tras poner en juego sus respectivas bolsas de la pelea, Ryan García está haciendo todo lo posible para que la apuesta que le hizo Gervonta Davis no se quede solo en palabras. El mexoamericano indicó que está tratando de contactar al asesor de Tank para que se haga oficial.

En declaraciones para la prensa este martes, García también aprovechó para burlarse de Davis al comparar un bolso que llevó a una conferencia de prensa en marzo para promocionar la pelea con la bolsa que ambos apostaron.

“Tuve la visión de pelear contra Gervonta Davis, y lo hice realidad, y aquí estoy ahora. (…) Estoy tratando de que (la apuesta de la bolsa) sea oficial. Hemos estado llamando a su asesor y cosas así, así que esperamos poder hacerlo”, dijo.

“Solo espero que no esté hablando del bolso que usa. Eso es todo lo que me preocupa, no estamos hablando de ese bolso que llevas puesto, estamos hablando de toda la bolsa de la pelea. Adelante”, agregó.

Tank arrived and went right to the stage for the #DavisGarcia NYC press conference 👀



(via @ShowtimeBoxing) pic.twitter.com/bjEvz9mKgT — ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 8, 2023

Cabe destacar que durante una sesión de Instagram Live este lunes, Ryan García y Gervonta Davis apostaron toda la ganancia de la pelea que protagonizarán el 22 de abril. De acuerdo con Los Ángeles Times en Español, King Ry ganará $350,000 dólares, mientras que Tank se llevará $1.5 millones de dólares. ‼️ Gervonta Davis and Ryan Garcia agreeing a WINNER TAKES ALL purse bet for their fight on Saturday night…



[🎥 @KaiCenat] pic.twitter.com/EYoCbhavy1— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 18, 2023

Para el duelo, que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena en Las Vegas, ambos boxeadores llegan invictos, por lo que alguno de ellos sufrirá la primera derrota en su carrera como profesional. Asimismo, en caso de que García derrote a Davis, favorito en las casas de apuestas, una revancha inmediata está prevista en el contrato.

Ryan García, de 24 años, cuenta con un registro invicto que consta de 23 victorias y 19 nocaut. Por su parte, Gervonta Davis, campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tiene marca de 28 triunfos, de los cuales 26 llegaron por la vía rápida.

