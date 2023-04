Ryan García responde a Eddy Reynoso por apoyarlo ante Gervonta Davis: “Agradecido que no guardemos rencor”

Luego de mostrar su apoyo a Ryan García en la pelea contra Gervonta Davis, Eddy Reynoso recibió una respuesta del King Ry. El mexoamericano se alegró por las palabras de su exentrenador y agradeció que no se guarden rencor entre ellos.

En una entrevista con Little Giant Boxing, García indicó que Reynoso tuvo un gran impacto en su carrera durante los cinco años que trabajaron juntos y que conoce muy bien sus habilidades sobre el ring.

“Tiene un mayor entendimiento sobre mí que muchos, así que es bueno que haya dicho eso. Estoy agradecido que no guardemos rencor y que diga la verdad, me gusta eso”, dijo.

“Eddy (Reynoso) tuvo un gran impacto en mi carrera, estuve con él por cinco años, me encanta que sepa lo que aporto en el ring, él me conoce mejor que mucha gente, me vio crecer, conoce mis golpes, sabe lo que estoy pensando sobre el ring”, agregó.

Cebe destacar que el entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez expresó que el King Ry posee muchas cualidades y aseguró que la mano izquierda del californiano será clave en la pelea contra Davis porque es una de las más fuertes que existe actualmente en el boxeo.

La considerada pelea del año pondrá en juego el récord invicto de ambos boxeadores y el título peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en manos de Tank. Además, los jóvenes pugilistas han declarado a los diferentes medios de comunicación que el duelo terminará por nocaut.

Ryan García y Gervonta Davis se enfrentarán este sábado 22 de abril en el T-Mobile Arena en Las Vegas. El mexoamericano, de 24 años, viene de conseguir dos victorias en 2022, tras un año alejado del ring, para mantener su récord invicto luego de 23 peleas, 19 por nocaut. Por su parte, Tank, de 28 años, posee marca de 28 triunfos, 26 de los cuales llegaron por la vía rápida.

