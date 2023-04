Óscar de la Hoya recomienda a Ryan García aprender a hablar español: “Es muy importante conectar con tu público” (Video)

Óscar de la Hoya recomendó a Ryan García aprender a hablar español y de esta manera poder conectarse más con su público mexicano, el cual está pendiente de sus actuaciones en cada presentación. Asimismo destacó la importancia de conectar con las raíces y la atención que se debe prestar a este tema.

Las declaraciones las hizo el ex pugilista y ahora promotor, en entrevista exclusiva con Ricardo López Juárez para el Diario La Opinión, desde allí recordó su época de los boxeador amateur, cuando al regresar de los Juegos Olímpicos no sabía hablar español. “No más le digo que aprenda el español, es todo. Yo cuando regresé de las Olimpiadas, no hablaba español para nada y todavía estoy un poco mocho allí, pero la verdad es muy importante“, señaló.

“Es muy importante conectarte con tu público, tu gente latina, mexicana. Hay que demostrar que tiene interés, de conectarte con tu gente“, prosiguió De la Hoya.

No obstante señaló que los consejos son mínimos, ya que a su juicio, Ryan García sabe y entiende lo que tiene y necesita hacer y asegura que en su opinión conectarse con el público latino es de suma importancia para la carrera.

Cabe recordar que Ryan García se estará enfrentando a Gervonta Davis este sábado 22 de abril en el T-Mobile Arena de Las Vegas en lo que ha sido denominado por muchos especialistas como la pelea del año, en un combate que sin duda alguna ha generado altas expectativas.

