Regis Prograis afirma que Teófimo López está mentalmente roto y cree que Taylor lo vencerá

Regis Prograis afirmó que Teófimo López está mentalmente roto y que el campeón de peso superligero la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Josh Taylor lo derrotará este sábado 10 de junio en el Teatro Hulu del Madison Square Garden en Nueva York.

En una entrevista con Fighthype, Prograis expresó que López era un boxeador con mucho talento y habilidad, pero que no está mentalmente fuerte ahora debido a lo que ha vivido dentro y fuera del ring.

“Mentalmente, no creo que esté listo hermano. Mentalmente, Teo está roto. Realmente está roto. Está pasando por muchas cosas. Tiene muchas cosas personales en marcha”, dijo.

“Sí, creo que Josh simplemente va a romper su espíritu. Realmente lo va a romper. Mentalmente, no creo que Teo haya llegado hasta allí. Es como si se doblara. Es una de esas personas que era muy, muy hábil al principio y tenía mucho talento, pero una vez que le quitas eso, ¿qué le queda? En la pelea de Kambosos, demostró que se puede quitar. Con la pelea de Sandor Martín, demostró que eso no es suficiente. Necesita ser mentalmente fuerte. Solo pienso mentalmente; él simplemente no está allí”, expresó.

En cuanto a la pelea con Josh Taylor, Regis Prograis no ve ninguna oportunidad de que Teófimo López salga con la mano levantada del ring y cree que el campeón escocés podría noquear al estadounidense de ascendencia hondureña, algo que nadie ha logrado.

“No sé si Josh obtendrá un paro o no. Teo nunca ha sido detenido, pero tal vez lo sea. Quizá consiga un paro. No veo cómo Teo puede vencer a Josh. Simplemente no lo veo golpeándolo. Eso es todo. Simplemente no lo veo golpeándolo. Creo que Josh lo va a sacar a pasear. Si no consigue un paro, lo va a golpear”, aseguró.

Teófimo López venció a Sandor Martín en diciembre de 2022 en su última pelea sobre el ring y busca coronarse campeón nuevamente, pero muchos creen que después de haber sido vencido por George Kambosos el boxeador no volvió a ser el mismo. El estadounidense de sangre hondureña tiene 18 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

Por su parte, Josh Taylor, que viene de defender su campeonato indiscutido de peso superligero ante Jack Catterall, cuenta con marca de 19 triunfos, 13 de ellas por la vía rápida, y ningún revés.

Sigue leyendo:

· Teófimo López dice que no se arrepiente de sus comentarios polémicos

· Josh Taylor dice que no puede esperar para darle una buena paliza a Teófimo López

· Teófimo López y sus fuertes declaraciones sobre Josh Taylor por su pelea el 10 de junio