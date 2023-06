Teófimo López le da crédito a su padre por la victoria frente a Taylor: “Descubrió el problema”

Teófimo López expresó que un ajuste en su estrategia de combate que hizo su padre Teófimo López Sr. en el campamento de preparación, lo ayudó a conseguir la importante victoria ante Josh Taylor y el título de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el Madison Square Garden en Nueva York.

En una entrevista en el podcast The Porter Way, López indicó que le dio el crédito a su padre y también entrenador, ya que viendo videos de peleas anteriores pudo descifrar que lanzar muchos golpes, estrategia que utilizó con Vasily Lomachenko, no era factible con otros peleadores y con Taylor optó por el contragolpe.

“Lo que más ayudó fue que descubrió el problema. Estaba mirando un combate que hice con (Yordenis Ugas). Cuando estaba entrenando con Ugas, notó: ‘Espera, no estabas lanzando un puñetazo (cada dos segundos)’. Así que ese era el problema (lanzar tantos puñetazos). Tenía que lanzar un puñetazo cada dos segundos. Es decir, como un jab o algo así, solo para que pueda evitar que el peleador haga lo que estaba haciendo. Pero en realidad solo funcionó cuando me enfrenté a Lomachenko. Pero no funciona para todos los demás peleadores. Sabes, Loma, se mueve mucho, tienes que estar activo con él”, dijo.

“Pero todos estos otros peleadores, solo estaban tratando de esperarme y tratando de contrarrestar. Soy el mejor contragolpeador del juego. Soy el capo en eso. Eso es lo que nos faltaba y eso me lo quitó. Después de que se dio cuenta de eso viendo un video, mis sparrings de cuando era más joven, eso en realidad sucedió como tres semanas antes de mi pelea. Le agradezco mucho a Dios porque me dio el proyecto original y me quitó mucha presión de pensar siempre en lanzar un golpe porque entonces no estoy analizando al peleador, no estoy estudiando sus movimientos, yo no estoy finteando, no estoy haciendo nada más que lanzar jabs y tratar de mantener ese lanzamiento constante de un puñetazo cada dos segundos”, agregó.

Cabe destacar que tras su dominante victoria por decisión unánime sobre Josh Taylor, Teófimo López sorprendió y anunció su retiro porque no le pagaban lo suficiente, pero aseguró que solo volvería a pelear si le ofrecían una buena cantidad de dinero.

“Creo que la única forma de recuperar a Teo es con un contrato de nueve cifras. Porque he hecho (ganar a) ESPN más de $100 millones. Todavía me pagan un millón de dólares por pelear”, afirmó.

Teófimo López, de 25 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y ahora es monarca de la OMB en las 140 libras. El estadounidense de ascendencia hondureña tiene 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

