Eva Longoria confiesa que no existe igualdad para las mujeres en Hollywood

Eva Longoria ha lanzado un contundente mensaje a Hollywood, y es que cree que esta industria “no está ni cerca de la igualdad” cuando se trata de dirigir.

La actriz y también directora trabajó detrás de cámara por primera vez durante la filmación de ‘Flamin Hot’, aunque señala que existen muy pocas oportunidades disponibles para que las mujeres sigan sus pasos.

“Uno de cada 10 directores es mujer. No estamos ni cerca de la igualdad y todavía es un desafío para las mujeres tener la oportunidad de dirigir”, confesó Longoria durante una entrevista a la revista ‘Grazia’ de Gran Bretaña.

“Si estoy dirigiendo, quiero saber exactamente lo que estoy haciendo. Me siento más segura cuando estoy educada, ya sea que esté en el set o hablando ante una audiencia sobre inmigración o los derechos de las mujeres. Eso me hace sentir poderosa”, agregó.

‘Flamin Hot’ es una película disponible en Disney+ y está basada en la vida de Richard Montanez, quien creó a los ‘Cheetos Flamin Hot’ en 1992.

“Hoy es una marca de mil millones de dólares. Su historia es compleja, interesante e inspiradora; es una película para sentirse bien”, alegó Longoria.

Eva siempre ha aprovechado los espacios para lanzar mensajes de perseverancia y constancia a sus fanáticos, así lo hizo en un reportaje detrás de cámara de ‘Entertainment Tonight’: “Esta historia resonó conmigo porque esta historia es mi historia. No es el deseo de tener más, sino de ser más. No es solo ser el desvalido, o una historia de la pobreza a la riqueza. Esta es una historia sobre cuando la gente te subestima, no solo como persona, sino como comunidad”.

Flamin’ Hot: la polémica historia del mexicano que asegura haber inventado los Cheetos picantes

La historia de Richard Montañez ha inspirado a muchos en Estados Unidos, incluido Hollywood.

No es habitual que un hombre que empieza limpiando pisos en una fábrica alcance un puesto de alto ejecutivo en una corporación como Frito-Lay, el gigante trasnacional de las papas fritas y los snacks en EE.UU.

Pero eso es lo que vivió Montañez, un hijo de migrantes mexicanos criado en California.

El punto clave en su increíble ascenso, como ha contado Montañez en libros, entrevistas y conferencias motivacionales, fue la invención de la versión picante del aperitivo Cheetos, llamada Flamin’ Hot.

Un sabor latino, o más específicamente mexicano, que ha conquistado el gusto no solo de esa comunidad, sino de otras en Estados Unidos y mercados extranjeros a donde llega el producto.

Sin embargo, varias investigaciones han concluido que la historia de Montañez no es exactamente como él la ha difundido, en especial sobre cómo se dio la invención del sabor Flamin’ Hot.

