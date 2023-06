La niñez de Jaime Jáquez Jr., el mexicoamericano que ha trabajado 22 años para llegar a la NBA y que hoy podría cumplir su sueño

Este jueves el jugador de baloncesto Jaime Jáquez Jr. estará en el “Green Room” durante el Draft en el Barclays Center de Brooklyn, con la esperanza de que su nombre sea mencionado por alguno de los equipos de la NBA. Se especula que Miami Heat, Indiana Pacers, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers, los Lakers e, incluso los campeones Denver Nuggets podrían mencionarlo. De ser así, se convertiría automáticamente en el primer jugador con sangre mexicana y que juega para la selección de México en ser elegido en la ronda inicial de un Draft.

Pero llegar hasta este punto no ha sido fácil para el basquetbolista de 22 años, sino que es el reflejo de una vida llena de esfuerzo, disciplina y dedicación, además de unos fuertes cimientos y un apoyo incondicional de su familia, y de ello contó él mismo en una entrevista exclusiva con Ricardo López Juárez para La Opinión.

Los deportes estuvieron en su vida desde la infancia

Los inicios de Jáquez Jr., recién graduado de la UCLA, donde en su último año tuvo 17.8 puntos, 8.2 rebotes, 2.4 robos y otras estadísticas brillantes, se remontan a su niñez, ya que creció en el seno de una familia de atletas competitivos, quienes siempre le inculcaron la cultura del deporte y el gusto por el baloncesto.

“Desde que éramos chicos siempre estábamos muy emocionados de salir a jugar deportes (con sus hermanos Marcos y Gabriela). Siempre queríamos vencer el uno al otro y nos peleábamos por la atención de nuestros padres, y creo que eso creó una dinámica muy buena para ser exitosos en nuestras incursiones deportivas”, comentó.

“Fueron muchos días raspándonos las rodillas en el pavimento. Jugamos mucho fútbol en el jardín cuando éramos chicos, jugamos mucho básquetbol, mucho fútbol americano, jugamos mucho béisbol. O sea, nosotros siempre estábamos activos practicando deportes. Nosotros incluso jugamos golf, teníamos una cancha de tenis, tratamos de meternos al tenis. Muy activos. Las patinetas. Tuvimos una fase de deportes de los X Games como BMX, skateboarding, jugando de todo, muy activos como niños”, relató el nacido en Irvine y criado en Camarillo, cuyo abuelo jugó baloncesto en el Condado Ventura y sus padres en Concordia.

“Es una historia muy bonita que tus dos padres jueguen en el colegio y que tengan un hijo y una hija que juegan baloncesto colegial también. Creo que el mundo trabaja de formas misteriosas y no pienso que sea una coincidencia que yo esté donde estoy”, continuó.

Jaime Jáquez Jr. deslumbró en el Draft Combine.

Foto: Stacy Revere / Getty Images

De hecho, una anécdota curiosa que confirmó fue que la primera palabra que dijo en su vida fue “balón”.

“Mi primera palabra fue ‘balón’, mi papá siempre puso un balón en mi mano y siempre me encantó desde un principio. Los deportes en general. Obviamente amo el básquetbol. Yo creo que los deportes en general son una gran manera de juntarnos”, expresó.

Jaime Jáquez Jr. siempre soñó con llegar a la NBA

El seleccionado nacional de México recordó que desde niño encontró inspiración en la NBA y que soñaba clavar el balón de la misma forma en que lo hacía Shaquille O’Neal en aquel entonces.

“Mis padres me enseñaban videos de cuando era un niño pequeño y yo clavaba el balón en la mini canasta y solo recuerdo cuando me mostraban videos caseros que yo quería ser como Shaq, quien siempre estaba clavando el balón, poniendo las dos manos en el aro y colgándose, y realmente disfrutando ese momento. Es algo que siempre quise hacer, siempre quería retacar el balón y fui muy feliz cuando hice mi primera clavada.”, contó.

Jáquez Jr. clava un balón en la canasta.

Foto: Sean M. Haffey / Getty Images

Sobre su anhelo de llegar a la NBA, oportunidad que está más cerca que nunca, comentó que lo tiene desde que era un niño y relató que nunca lo guardó en secreto: “Vi a Kobe y a Shaq y siempre quise ser como esos dos hombres y ser un jugador de la NBA. Ese fue mi sueño. Incluso cuando tuvimos en la escuela un día de orientación vocacional yo les dije a mis maestros que quería ser un basquetbolista profesional”.

Sin embargo, cuando realmente empezó a cristalizarse este deseo fue cuando entró a la preparatoria y comenzó a desarrollar un talento verdadero

“Siempre quise ser esto. Realmente nunca tuve un Plan B, solo me la jugué para bien o para mal: ‘Me la voy a jugar tirándole, esto es lo que quiero hacer’. En la preparatoria realmente vi que esto podía ser una realidad”, apuntó.

Su elección de la UCLA fue clave para su desarrollo

Según sus propias palabras, estudiar en una escuela pública, y en particular en una de las universidades más importantes en el baloncesto colegial le cambió la vida.

“Tomo con mucho orgullo vestir ese jersey. Cada vez que me lo puse, me tomé un segundo para darme cuenta de dónde estaba y lo que realmente estaba haciendo. Estaba viviendo mi sueño. Yo siempre quise ir a UCLA desde que era niño y cada vez que me puse ese jersey pensé en todos los jugadores que estuvieron antes que yo y solo quería seguir con ese legado durante mi tiempo en UCLA”, aseguró.

Jáquez Jr. eligió estudiar en la UCLA, por encima de otras universidades privadas.

Foto: Ezra Shaw / Getty Images

Cuando se le cuestionó si influyó que fuera una escuela pública, Jáquez Jr. respondió afirmativamente y contó que tuvo oportunidades de ir a otras escuelas, pero que su instinto le dijo que el lugar indicado era la UCLA y, hasta ahora, el tiempo le está dando la razón.

“Bueno, tuve muchas oportunidades de ir a otros lugares, muchas escuelas privadas, pero decidí quedarme en casa con todos mis amigos e ir a una escuela pública por mis amigos.

“Hubo muchos juegos de ligas juveniles, muchos juegos de preparatoria, pude tener a muchos entrenadores colegiales que vinieron a verme a las prácticas para entender la manera en que yo jugaba. Fui reclutado por muchas escuelas, pero al final del día yo creo que UCLA era el lugar perfecto para mí”

“Yo realmente aprendí esta mentalidad en UCLA de tomarlo solo un día a la vez. Mi meta en este momento es solo llegar a la NBA. Una vez que llegue voy a tener que plantearme un nuevo conjunto de metas, pero por ahora he trabajado 22 años para estar en esta posición”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Jaime Jáquez Jr., el basquetbolista que tiene espíritu de boxeador mexicano y que quiere inspirar a latinos

· Jaime Jáquez Jr. entiende lo grande que sería llegar a la NBA, pero no olvida su sueño de representar a México en los Juegos Olímpicos

· ¿Quién es Victor Wembanyama, el prospecto francés que se dice que revolucionará la NBA?