Óscar ‘Conejo’ Pérez habló sobre las bajas de Cruz Azul y la posible salida de ‘Tuca’ Ferretti

Óscar ‘Conejo’ Pérez, director deportivo de Cruz Azul, habló sobre las diferentes bajas que ha tenido Cruz Azul durante este tiempo donde la Liga MX no tiene el balón en movimiento. Además, el directivo cementero también habló sobre los rumores de salida de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

En rueda de prensa, ‘Conejo’ reveló lo difícil que ha sido todo el mercado de fichajes, y como ha sido fuerte las bajas que ha tenido el equipo. Además, habló de como se les dio la gracia y se siguió trabajando en beneficio del conjunto cementero.

Oscar Pérez “Conejo”, director deportivo, durante el partido de la jornada 9 del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, entre la Máquina Celeste del Cruz Azul y los Bravos de FC Juárez, celebrado en el estadio Azteca. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo.

“Complicado, es la primera que me toca, se complica un poquito, pero poco a poco hemos ido saliendo adelante y se ha conseguido traer a la gente que más o menos se había planeado y vamos paso a paso”, dijo a TUDN con Adrián Esparza Oteo.

“Ha sido fuerte (bajas), difícil, son gente al final que estuvo mucho tiempo en el club, que representan mucho para el club y al final tenemos que pensar más en lo deportivo en lo que se había planificado para el equipo y lamentablemente tuvimos que darles las gracias y esto tiene que seguir y algunas vez me pasó a mí, es parte de la vida del futbolista, a seguir adelante”, agregó.

Por otro lado, al hablar sobre la posible salida de ‘Tuca’, negó rotundamente esta posibilidad. Además, recalcó como es que “hoy más que nunca el cuerpo técnico está muy enfocado en lo que viene”.

“No, no, no… para nada, al contrario, hoy más que nunca el cuerpo técnico está muy enfocado en lo que viene, un inicio difícil, un inicio donde no vamos a tener muchos seleccionados, la directiva lo sabe, no hay problema de eso. Estamos muy enfocados en el inicio de torneo, acomodar las piezas para encarar estos primeros tres juegos sin mucha gente que tiene calidad y que es importante para el club”, dijo ‘Conejo’ Pérez.

Oscar Pérez “Conejo”, director deportivo, durante la presentación de Ricardo Ferretti “Tuca” como nuevo director técnico de la Máquina Celeste del Cruz Azul para el torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, celebrada en La Noria. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo.

