Titanic: dan por muertos a los 5 pasajeros del Titán por una posible “implosión catastrófica” del sumergible en el fondo del océano

Los peores temores de los equipos de rescate que buscaban al desaparecido sumergible Titán se confirmaron.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) anunció este jueves que un robot no tripulado halló restos del sumergible en el fondo del océano, por lo que consideran que sus 5 pasajeros murieron.

Los cinco fragmentos encontrados incluyen “la cubierta trasera del sumergible” y un cono de la parte delantera de la nave y fueron hallados a unos 500 metros de la proa del Titanic.

El contraalmirante John Mauger aseguró en rueda de prensa que los fragmentos hallados hacen pensar en “una implosión catastrófica” en la cabina del sumergible como resultado de una falla en el casco, aunque todavía debe investigarse qué sucedió realmente y cuándo.

Mauger dijo que es demasiado pronto para determinar cuál fue el momento de la implosión.

En cualquier caso, señaló que la Guardia Costera tuvo boyas de sonar en el agua durante 72 horas y en ese tiempo no detectaron “ningún evento catastrófico”.

Cuatro días de angustia

El Titán perdió toda comunicación con el exterior el domingo 18 de junio durante una inmersión con cinco personas a bordo hacia los restos del transatlántico Titanic, asentados desde 1912 en el fondo marino a unos 3.800 metros de profundidad frente a la costa canadiense de Terranova, en el océano Atlántico.

En el Titán viajaban Stockton Rush, de 61 años y fundador de la empresa propietaria del sumergible, OceanGate Expeditions; el empresario paquistaní Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo Suleman Dawood, de 19; el multimillonario británico Hamish Harding, de 58 años, y el explorador francés Paul-Henri Nargeolet, de 77.

La desaparición de la embarcación condujo a una enorme operación de rescate internacional en la que participaron fuerzas y medios estadounidenses, canadienses, británicos y franceses.

“Profundas condolencias”

“En nombre de la Guardia Costera de EE.UU. y todo el comando unificado, ofrezco mis más profundas condolencias a las familias“, expresó el contraalmirante Mauger.

“Solo puedo imaginar cómo ha sido esto para ellos”, expresó.

“La gran cantidad de apoyo durante esta operación de búsqueda altamente compleja ha sido sólida e inmensamente apreciada”, agregó.

Antes del anuncio de la Guardia Costera, la compañía propiedad del Titán, OceanGate Expeditions, confirmó en un comunicado la muerte de los pasajeros del sumergible.

“Este es un momento extremadamente triste para nuestros dedicados empleados que están profundamente exhaustos y afligidos por esta pérdida”, se lee en el comunicado.

“Toda la familia OceanGate está profundamente agradecida a los innumerables hombres y mujeres de múltiples organizaciones de la comunidad internacional que agilizaron una amplia variedad de recursos y trabajaron arduamente en esta misión”.

Por su parte, el presidente del Explorers Club, Richard Garriott de Cayeux, rindió tributo a los pasajeros y dijo que “su recuerdo será siempre fuente de inspiración”.

En un comunicado compartido en Twitter, expresó su respeto y cariño hacia cada uno de los cinco hombres.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán envió también sus condolencias a la familia de Shahzada y Suleman Dawood.

“Ambiente implacable”

El contraalmirante Mauger afirmó que no sabe si será posible que se recuperen los cuerpos de los cinco hombres a bordo.

“Este es un ambiente increíblemente implacable en el lecho marino”, señaló.

Guardia Costera EE.UU. El área de búsqueda se extendió a cerca de 40,000 kilómetros cuadrados. En este mapa entregado por la Guardia Costera de EE.UU se entiende que la X es donde están los restos del Titanic.

Los robots no tripulados que participaban en la localización del submarino permanecerán en el área mientras continúa la búsqueda de más detalles sobre lo sucedido, indicó Mauger.

Agregó que en este momento hay nueve embarcaciones en la zona.”Tenemos personal médico en el lugar, tenemos otros técnicos allí y comenzaremos a desmovilizar personal y embarcaciones del lugar en el transcurso de las próximas 24 horas“, declaró, tras insistir en que es “un entorno increíblemente difícil y peligroso para trabajar”.

Los ruidos no eran del Titán

El contraalmirante también se refirió a los ruidos detectados tres días después de la desaparición del Titán, que hicieron pensar que los tripulantes podían estar mandando señales de auxilio.

Explicó que estos no parecen tener conexión alguna con la ubicación del sumergible cuyos restos se hallaron este jueves en el fondo del mar.

Getty Images Los sonidos de golpes, distintos del habitual ruido blanco del océano, fueron un atisbo de esperanza.

Pero quedan muchas otras preguntas sobre cómo, por qué y cuándo ocurrió este suceso.Para responderlas habrá que esperar a que se lleve a cabo una investigación en la que los expertos saquen conclusiones.

Se desconoce aún qué agencias liderarán la investigación, ya que no existe un protocolo para este tipo de incidentes con un sumergible.

Mauger destacó que el caso es particularmente complejo por haber ocurrido en una parte remota del océano, involucrando a personas de varias nacionalidades.En todo caso, al haber liderado hasta ahora las operaciones de búsqueda, es probable que la Guardia Costera de EE.UU. siga desempeñando un papel importante.

¿Qué querrán averiguar los investigadores?

Análisis de Pallab Ghosh, corresponsal de Ciencia de la BBC

En un primer lugar, querrán confirmar lo que sospechan los equipos de rescate y la hipótesis sobre lo sucedido que ofreció a la BBC el cofundador de OceanGate, Guillermo Söhnlein: que tuvo lugar una implosión catastrófica.

También tratarán de averiguar cuándo sucedió esto y, lo que es más importante, por qué.

Las respuestas a esas preguntas se encuentran en las dos áreas con restos del sumergible descubiertas por un vehículo no tripulado.

Las autoridades reunirán cada fragmento que puedan encontrar para construir una imagen completa de la secuencia de eventos que llevaron a la tragedia, según Ryan Ramsey, ex capitán de submarino en la Royal Navy británica.

“Esto no va a ser muy diferente a un avión que se estrella, aunque no hay una caja negra, por lo que no se podrán rastrear los últimos movimientos de la nave”, afirmó.

“Pero deberán llevar a la superficie todas las piezas de la embarcación que logren hallar y, a partir de ellas, deberían poder analizar la estructura de los quiebres, cualquier fractura que se produjera, y tal vez reconstruir lo que realmente sucedió en esos últimos momentos”.

