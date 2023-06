Viuda de Andrés García se defiende de la polémica por propiedad que el fallecido actor le regaló

El testamento del actor dominicano Andrés García, quien murió el pasado 4 de abril, ha dado mucho de qué hablar desde que se filtró su contenido y seguramente lo seguirá haciendo con el pasar del tiempo.

En horas recientes su viuda, Margarita Portillo, salió en defensa de la última decisión del actor y de los bienes que le dejó a ella y al resto de los herederos.

Detalló que a ella le obsequió una de las pocas propiedades que tenía en la ciudad de Acapulco y que Andrés nombró Paraíso 2.

“Andrés hace muchos años me regaló la propiedad de Paraíso 2, que era la que estaba en la laguna, estaba a nombre de Andrés y que me firmaron los hijos, que quizás ya no se acuerdan, pero todo se hizo conforme a derecho… Ellos están acostumbrados a estarle pidiendo dinero a su papá, nunca fueron para preocuparse de qué vivía su papá, si Andrés hace cuántos años que no trabajaba, fue muy feliz con su canal de YouTube, mismo que voy a seguir publicando material que tengo, pero nunca se preocuparon por saber de qué vivía su papá y mucho menos en enfermedad”.

Además de defender ese regalo que le hizo, Margarita también se pronunció sobre la repartición de la herencia, al señalarse que la dividió en cuatro partes iguales entre ella, Andrés López, Rosa María García y Andrés García Jr, quedando sus otros hijos fuera del testamento.

A la par de lo ya comentado, a ella le dejó alhajas, autos, ropa, algún efecto de comercio, muebles en general, los derechos de propiedad intelectual, biográficos, de imagen, y cinematografía, así como los derechos y regalías de las repeticiones de series de televisión y telenovelas.

