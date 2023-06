Carlos Salcedo tildó a Gerardo ‘Tata’ Martino de rencoroso y malintencionado por cómo lo vetaron de la selección mexicana

El ciclo de Gerardo ‘Tata’ Martino estuvo lleno de polémicas con los jugadores y uno de ellos fue el defensor Carlos Salcedo, quien fue vetado desde el 2021 tras la Copa Oro de ese año. Ya con el argentino fuera del cargo, el ahora fichaje de Cruz Azul aseguró que hubo rencor y mala fe en la forma en la que se manejó la situación y veto del Tri.

Salcedo había quedado fuera por un roce con el asistente de Martino, Jorge Theiler. Conflicto que trató de solventar hablando con los involucrados cara a cara; sin embargo, el zaguero considera que detrás de la planificación deportiva y toma de decisiones hubo inquina por parte del cuerpo técnico a la hora de diseñar las convocatorias.

Jorge Theiler, asistente de Gerardo ‘Tata’ Martino, durante un partido de México. Foto: Jorge Cabrera/Getty Images.

En una entrevista con la cadena TUDN, el futbolista, más allá de emitir una opinión o percepción, dijo tener pruebas de lo que denuncia y que su ausencia se dio por temas personales y no deportivos.

“Sí, (Tata Martino actuó de mala fe) y tengo pruebas, pero no las revelaré. Hablé un par de veces con él y me comentó que en su momento yo era mejor que lo que estaba llamando. Hice todo lo que podía hacer, hablé con mis compañeros y les pedí disculpas (…) que te digan que tienen que seguir dándole oportunidad a los que están, psicológicamente te mata”, reveló.

“Hablé con su auxiliar que fue con el que tuve la discusión y me dijo que me conocía, pero sí siento que hubo mucho rencor”, añadió el ex de Bravos de Juárez, quien también se mostró interesado en no dañar el vínculo con el ‘Tata’.

Carlos Salcedo con la selección en la Copa Oro 2021. Foto: Tom Pennington/Getty Images.

“Parece que (Martino) va para Miami, yo no tengo nada en contra de él y quiero tener una buena relación porque el día de mañana no sabes que te depara y yo lo quiero saludar porque yo no soy una persona mala que le vaya a voltear la cara”, sentenció.

El veto a Carlos Salcedo no ha sido el único polémico dentro del ciclo del argentino en el combinado nacional. La no convocatoria de Javier ‘Chicharito’ Hernández desde 2019 también levantó muchas polémicas al inicio y fin de su periplo con la selección mexicana.

