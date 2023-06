3 signos del zodiaco tendrán problemas para superar la última semana de junio

La última semana de junio será la más difícil del mes para 3 signos del zodiaco quienes, de acuerdo con predicciones del horóscopo, enfrentarán más desafíos que cualquiera pero la buena noticia es que llegarán a julio como verdaderos campeones.

Si tu signo es de los que aparece en el siguiente listado no tienes por qué asustarte, si bien atravesarás momentos complicados, estos te harán apreciar con más alegría los buenos momentos.

El principal tránsito astrológico causante del estrés semanal será Neptuno retrógrado, movimiento planetario que significa un despertar espiritual y un duro golpe de realidad que revelará los planes que son meras fantasías y jamás se harán realidad.

El retrógrado de Neptuno estará interactuando con la transformadora energía de Plutón provocando, además, un sentimiento de frustración. Si bien esta incómoda realidad afectará a todo el horóscopo, los siguientes 3 signos del zodiaco serán los más impactados por lo que serán quienes deberán esforzarse más para superar la última semana de junio 2023, según predicciones de YourTango.com.

La última semana de junio 2023 será complicada para 3 signos zodiacales, pero podrán superarla. Foto: Shutterstock

Será una de las semanas en las que será difícil enfrentar lo que está pasando, no porque carezcas de la capacidad para superarlo, sino porque tu actitud podría no ser la adecuada para las circunstancias. La vida exige mucho de ti y es posible que sientas demasiado estrés luego de que las cosas no caminarán tan rápido como esperas.

Normalmente pones la mejor de tus caras con los demás, sin embargo, no estarás de humor para mostrar una sonrisa con todo el mundo, principalmente, con tu pareja romántica o familiares más cercanos. Esta semana pensarás que ellos te exigen más de lo que deberían y en lugar de buscar una salida diplomática, querrás intimidarlos. Ten cuidado en cómo reaccionas.

Tu signo siempre quiere causar una buena impresión y la gente se acerca por tu carisma, actitud divertida y sociable, pero todo tiene un límite. Cuando sientes demasiada presión, por lo que sea que esté pasando en tu mundo interno, sabes que debes retirarte para recargar energías.

Esta semana podrías darte cuenta que una decisión que tomaste no fue la más acertada, lo cual, causará frustración y tristeza porque seguiste a tu corazón. Esta sensación es causada por la energía de Plutón y no es que te hayas equivocado, más bien, has entrado en pánico porque los resultados no son los que esperabas, todavía. Sigue por ese camino, el de seguir tus instintos, y verás que llegarás a buen puerto.

Esta semana sentirás que el universo te empuja hacia algo que no quieres, por este motivo estarás enojado y descargarás tu ira con las personas a tu alrededor. Recuerda que tus acciones, buenas y malas, tienen consecuencias, y que cuando no piensas en el futuro, las cosas no salen como lo esperabas.

Por otra parte, hay una persona que se ha metido contigo últimamente causándote ansiedad. La energía que te anima esta semana aprovéchala para hacerle saber quién eres y que no tiene la más mínima importancia en tu vida.

Sigue leyendo:

• Numerología: qué te depara el verano 2023 en el amor, según tu fecha de nacimiento

• Inicia la era de Cáncer 2023 : Mhoni Vidente revela qué signos tendrán más suerte

• 3 signos del zodiaco pasarán una mala racha al final de junio 2023