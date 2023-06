Presidente de UFC, Dana White, dio detalles sobre combate entre Elonk Musk y Mark Zuckerberg

Lo que inició como una broma en redes sociales entre dos grandes magnates de la tecnología, ya va camino a ser uno de los combates más esperados y el presidente de UFC, Dana White, se erige como la persona que podría dar forma a un encuentro dentro del octágono entre Elon Musk y Mark Zuckerberg.

En una conversación en The Pat McAfee Show, Dana habló sobre la pelea y reveló que estaba por mantener una reunión virtual con el dueño de Twitter para finiquitar detalles. “He estado hablando con ambos de un lado a otro, (Elon y yo) tenemos una llamada en unos cinco minutos aquí”, dijo.

Incluso, White ya profundizó en ciertos criterios de pelea como la diferencia de tamaño entre ambos. El dueño de UFC manifestó que se buscarán mecanismos para acortar esa brecha y puntualizó que será una pelea no sancionada y sólo de exhibición.

Presidente de UFC, Dana White. Foto: Christian Petersen/Getty Images.

“Elon Musk mide seis pies y dos, doscientas veinte libras. Mark Zuckerberg no lo es, está bien. Hay una gran diferencia, esto sería como UFC 1 por el amor de Dios (…) tendríamos que averiguar el tema del peso, no sé cómo verán las comisiones esto. Bueno, sería una exhibición, no estaría sancionada por una comisión”, indicó.

“Todavía hay muchas cosas en las que tendrías que trabajar para que esta pelea suceda. Pero, lo que amo y respeto es que estos dos muchachos quieren hacerlo. Ambos quieren pelear, para las personas que ni siquiera son fanáticos de las peleas, esto es divertido. Es divertido hablar de eso, es divertido pensar en eso, ya me conoces, estoy en el medio tratando de juntar las piezas y ver qué podemos hacer”, culminó.

Elon Musk vs. Mark Zuckerberg

Ambos magnates de la tecnología nunca se han llevado del todo bien y en diversas ocasiones se han criticado; no obstante, esta situación agarró forma cuando Elon, acostumbrado a hacer chistes en Twitter, hizo un comentario irónico sobre el duelo de Facebook en la publicación de un internauta.

“Estoy seguro de que la Tierra no puede esperar para estar bajo el pulgar de Zuck sin otras opciones. Al menos será ´sensata´. Me preocupé por un momento”, comentó. El usuario le recordó, en broma, que debería cuidarse de una persona que practica jiu-jitsu, disciplina que adoptó durante la pandemia de la covid-19 y con la que ganó un par de medallas hace un tiempo en California.

“Estoy disponible para una pelea en jaula si él quiere”, remató el también dueño de Tesla. Sin planificación alguna, un usuario de Twitter había dado pie a un combate entre dos famosos multimillonarios, pues horas más tardes Zuckerberg publicó en su perfil de Instagram una captura de pantalla de esa conversación y el aviso de “pon el lugar”.

