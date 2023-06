Selección de México arrancó con buen pie y aplastó 4-0 a Honduras en su debut en la Copa Oro

La selección de México no dejó dudas y pese al cambio de entrenador logró golear 4-0 a su similar de Honduras en lo que fue su debut en la Copa Oro en el NRG Stadium de Houston para así arrancar con buen pie dicho torneo. Dos goles de Luis Romo, uno de Orbelín Pineda y otro de Luis Chávez configuró la victoria de El Tri ante el conjunto hondureño.

La selección de México golpeó rápido en el encuentro. Gracias a un tanto de Luis Romo, jugador que aprovechó un pase de Uriel Antuna que posteriormente remató al minuto para así mover el marcador rápidamente y colocar una alegría en los seguidores mexicanos. Este tanto fue el tercero más rápido en la Copa Oro, según MisterChip.

Posteriormente, el mismo mediocampista de Rayados de Monterrey se encargó de darle el segundo tanto a México. El playera ‘7’ de la Selección de México tuvo fortuna dentro del área, pues tras un centro desde la esquina, que primero tomó Jesús Gallardo, logró conectar de cabeza y así agitar nuevamente las redes del equipo de Honduras.

Con un 2-0 en el marcador, México se fue al descanso dominando a Honduras, quien aunque intentó hacerle daño al marco defendido por Guillermo ‘Memo’ Ochoa, guardameta mexicano que sigue demostrando su nivel en El Tri.

Para la segunda parte del partido, México no quitó el pie del acelerador y Orbelín Pineda transformó la victoria en goleada. El jugador del AEK aprovechó una pared con un compañero para luego con velocidad y regates se creó el espacio para luego disparar y anotar el 3-0 al 52′.

Con el 3-0 en el marcador México no se conformó y por eso Luis Chávez anotó su nombre en la lista de goleadores. El mediocampista del Pachuca capitalizó un rebote dentro del área para rápidamente soltar un disparo que sorprendió al arquero Luis López que poco pudo hacer al 63′. IT'S FOUR FOR MEXICO! 🇲🇽 pic.twitter.com/O2BozDjIm1— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2023

Un quinto gol pudo llegar a México, pero un fuera de juego le quitó la oportunidad de celebrar a Santiago Giménez, quien logró agitar las redes, pero estaba en posición ilícita y por este motivo su tanto no pudo subir al marcador de un México que ya estaba jugando con calma y sin ningún tipo de problema.

No obstante, con un 4-0 en el marcador, México logró sumar tres puntos en su debut en la Copa Oro y demostró el poder y contundencia que desde hace un tiempo todos los seguidores del cuadro azteca deseaban ver desde el Mundial Qatar 2022.

