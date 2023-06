A sus 49 años Gaby Spanic luce su cuerpo en bikini y hasta se mete a la piscina

Gabriela Spanic ha tomado por sorpresa a sus fans, tras publicar en su cuenta de Instagram fotos que la muestran usando un bikini que remarcó su abdomen de acero. La actriz también se metió a la piscina, posando con el agua hasta las rodillas.

A sus 49 años la bella venezolana luce espectacular, y lo dejó ver en un clip en el que presumió el outfit con el que acudió el sábado al desfile Pride de la Ciudad de México; un día después ella se presentó en la marcha LGBTIQ+ de Cihuatlán, Jalisco, donde fue la invitada especial. View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

Hace algunas semanas Gaby presentó su nuevo look con el cabello muy corto, y causó sensación en esa red social por un video en el que sacó su lado sexy, modelando jeans y una blusa blanca que, abierta, dejó ver su cuerpo lleno de aceite y un sostén nude con el que presumió al máximo sus atributos. View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

