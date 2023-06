Olivia Rodrigo anuncia la fecha de lanzamiento de su esperado álbum “GUTS”

Olivia Rodrigo ha sorprendido a sus fans al informarles que el 8 de septiembre lanzará su esperado segundo álbum. Ella hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar la fotografía de la portada, en la que aparece recostada en el piso y usando un top negro. El mensaje que escribió fue: “Mi álbum GUTS sale el 8 de septiembre. Estoy tan orgullosa de este disco y no puedo esperar a compartirlo con todos ustedes! xoxoxoxo❤️💜💌🖤” View this post on Instagram A post shared by Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

En un comunicado la cantante comentó los cambios que experimentó al grabar este álbum, que fue producido por Dan Nigro: “Siento que crecí 10 años entre los 18 y los 20; fue un período muy intenso de incomodidad y cambio. Creo que todo eso es sólo una parte natural del crecimiento, y espero que el disco lo refleje. Hice la mayor parte de este álbum cuando tenía 19. Fue un año que, para mí, estuvo lleno de mucha confusión, errores, incomodidad y la angustia adolescente al modo antiguo”.

Hace algunos días Olivia compartió la portada del primer sencillo de GUTS, titulado “Vampire” y que estará disponible el 30 de junio. En la foto ella aparece de perfil y usando unas bandas adhesivas de color lavanda en su cuello. View this post on Instagram A post shared by Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

