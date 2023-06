Usuario de Twitter metió su iPhone al congelador y esto sucedió cuando intentó cargarlo

Recientemente, una usuaria de Twitter compartió una experiencia inusual que tuvo con su iPhone después de que este se calentara de manera excesiva. En un intento desesperado por enfriar el dispositivo, decidió tomar una medida extrema: meter su preciado teléfono al congelador durante unos minutos. Lo que sucedió a continuación fue totalmente inesperado y dejó a la usuaria sorprendida. Mi iPhone se ha calentado tanto estos días que lo he metido al congelador unos minutos y cuando lo saco no solo está a una temperatura más normal, sino que carga mejor y hasta funciona más eficazmente jajajajajaja



recomiendo — Arantza (@arantzazuut) June 18, 2023

Según su testimonio, una vez que sacó el iPhone del congelador, notó que no solo estaba a una temperatura más normal, sino que también comenzó a cargar de manera más rápida y eficiente. Además, afirmó que el rendimiento general del dispositivo también mejoró notablemente. La usuaria expresó su asombro al decir: “Mi iPhone se ha calentado tanto estos días que lo he metido al congelador unos minutos y cuando lo saco no solo está a una temperatura más normal, sino que carga mejor y hasta funciona más eficazmente”.

Este relato anecdótico plantea una cuestión interesante y relevante: la importancia de la temperatura al cargar un dispositivo electrónico, independientemente de su marca. La temperatura es un factor crucial que puede influir en el rendimiento y la durabilidad de cualquier dispositivo electrónico, incluidos los smartphones.

Cuando un dispositivo se sobrecalienta, puede tener varios efectos negativos. Además de ser incómodo para el usuario, el calor excesivo puede afectar el rendimiento de los componentes internos del dispositivo, disminuir la duración de la batería e incluso provocar daños permanentes.

La carga de un dispositivo a temperaturas elevadas también puede ser perjudicial. Las altas temperaturas pueden acelerar la degradación de la batería y reducir su capacidad de retener la carga a largo plazo. Además, el calor puede afectar la eficiencia de la carga, lo que resulta en tiempos de carga más largos y una menor eficacia energética.

Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta la temperatura al cargar cualquier dispositivo electrónico, ya sea un iPhone u otro smartphone. Es recomendable evitar exponer los dispositivos al calor extremo, como dejarlos expuestos al sol directo o en lugares calientes durante largos períodos. Asimismo, tampoco se recomienda someterlos a temperaturas muy bajas, como meterlos al congelador.

