¿Le hicieron la cama a Diego Cocca? Ricardo La Volpe no comprende el cambio radical de El Tri 

El panorama era gris con relación al inicio de la Copa Oro para la selección mexicana. El Tri venía de echar a su seleccionador Diego Cocca pocos días antes del inicio del torneo. Jaime Lozano asumió la responsabilidad y debutó con una victoria 4-0 ante Honduras. Ricardo La Volpe duda de este cambio radical de México e insinúa que los jugadores le “hicieron la cama” al antiguo estratega.

Diego Cocca estuvo al mando de El Tri durante siete partidos. En todos sus compromisos el exentrenador del Club Atlas no pudo tener un partido correcto de principio a fin en el que obtuviese la victoria sin mayores problemas. En menos de dos semanas Jaime Lozano se sienta en el banquillo y México da cátedra de fútbol con poco rodaje previo.

“Es difícil decirlo algunas veces, sigo respetando a mis colegas, pero veo este triunfo, cómo jugó México y me preguntó: ‘¿Cómo así? ¿Son los mismos en el equipo?’. Te da a qué pensar. Sé que la llegada de otro técnico motiva, pero no tanto. Me quedo asombrado por cómo jugó Romo, Chávez, Sánchez, todos”, indicó Ricardo La Volpe en unas declaraciones difundidas por TUDN.

El “Bigotón” explicó que gran parte del funcionamiento de un equipo depende de sus jugadores. Al darle mayor responsabilidad a los futbolistas de El Tri, La Volpe reconoció su asombro con la mejoría del conjunto azteca.

“Te pone a pensar que algo pasaba con el otro técnico. Veo esto hoy y me vas a decir de Cocca, pero el 70 por ciento son los jugadores en la cancha, los que se hablan, se gritan, el liderazgo. Me asombró México al verlo prolijo, con movilidad impresionante”, agregó.

Edson Álvarez apoya públicamente a Jaime Lozano

Para reforzar las sospechas de La Volpe, Edson Álvarez realizó unas polémicas declaraciones luego del partido ante Honduras. El Machín considera que la llegada de un estratega mexicano al banquillo “prende el ambiente” y lo hace sentir cómodo. Los dos últimos seleccionadores de México fueron argentinos.

“La llegada de Jimmy nos pone muy contentos, que yo recuerde nunca había tenido un DT mexicano en la selección mayor y eso prende el ambiente, todo ha cambiado mucho… El hecho de que un mexicano te dirija, te sientes más representado y cómodo, pero de cualquier forma nosotros tenemos que rendir dentro de la cancha”, explicó.

