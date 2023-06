OTAN lista para defenderse de “Moscú y pide no debe subestimar a Rusia

La OTAN está preparada para defenderse de cualquier amenaza procedente “de Moscú o de Minsk”, afirmó el secretario general de la alianza transatlántica, Jens Stoltenberg, después de la llegada a Bielorrusia del jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin.

Stoltenberg indicó que la OTAN decidirá reforzar sus sistemas de defensa durante una cumbre a mediados de julio en Lituania para proteger a todos sus integrantes, particularmente aquellos que colindan con Rusia y Bielorrusia.

“Es demasiado temprano para extraer un juicio definitivo sobre las consecuencias de la instalación de Prigozhin en Bielorrusia y sobre la muy probable presencia en Bielorrusia de una parte de sus fuerzas”, declaró Stoltenberg a la prensa.

“Lo que está claro, es que hemos enviado un mensaje claro a Moscú y a Minsk: la OTAN está allí para proteger a cada aliado y cada parcela del territorio de la OTAN“, declaró en La Haya tras una cena con siete jefes de Estado o de gobierno de los países de la organización.

“No hay lugar para ningún malentendido en Moscú o en Minsk en cuanto a nuestra capacidad de defender a los aliados contra toda amenaza potencial”, añadió.

También insistió en el hecho de que Occidente “no debe subestimar a Rusia” a pesar de los eventos caóticos del fin de semana anterior.

Excellent meeting hosted by 🇳🇱 @MinPres in the Hague with 🇦🇱🇧🇪🇱🇹🇳🇴🇵🇱🇷🇴 to prepare the #NATOSummit in Vilnius. #NATO Allies will meet at a critical time to take key decisions on continued support for #Ukraine & strengthening our deterrence & defence. pic.twitter.com/UWSHKQlvxJ

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 27, 2023