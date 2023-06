Reporte del Senado reveló fallos de las agencias de inteligencia de EE.UU. para prevenir el ataque al Capitolio

Un nuevo informe realizado por los legisladores demócratas del Comité de Seguridad Nacional del Senado muestra que las agencias federales de inteligencia y de aplicación de la ley de Estados Unidos fallaron al no reconocer las graves amenazas planteadas por los asaltantes del Capitolio de Estados Unidos y otros extremistas de derecha en el período previo al ataque mortal contra la sede del Congreso que ocurrió el 6 de enero de 2021.

El informe titulado “Planeado a simple vista: una revisión de las fallas de inteligencia antes del 6 de enero de 2021”, fue publicado el martes y detalla cómo los funcionarios federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias del orden restaron importancia a la legitimidad de las amenazas en línea de los extremistas y a los intentos de organizarse en preparación para los disturbios en el Capitolio.

Los investigadores determinaron que el FBI y la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional, conocida como I&A, “no emitieron suficientes advertencias basadas en la inteligencia disponible que indicaba que el 6 de enero podría volverse violento”.

El 6 de enero del 2021, cientos de seguidores de Trump ingresaron en forma violenta al Capitolio. /Foto: Brent Stirton/Getty Images

Por ejemplo, refiriéndose al FBI, el informe señaló: “Esta investigación encontró que parte de la razón por la que el FBI no tomó más medidas para advertir a sus socios federales y al público fue porque no consideró seriamente la posibilidad de que las acciones amenazadas realmente se llevaran a cabo, y descartó cada amenaza individual como no creíble. de forma aislada, pero no consideró completamente la totalidad de las amenazas y la retórica violenta asociada con un evento tan polémico”.

El informe del Comité del Senado citó instancias en las que el FBI registró numerosas amenazas en línea, algunas de las cuales planeaban “invadir el edificio del capitolio”, que contrastaban con un correo electrónico interno del FBI que decía que la Oficina de Campo de la agencia en Washington, D.C. “no tiene ningún información que sugiera que estos eventos involucrarán algo más que una actividad protegida [por la Primera Enmienda]”.

El correo electrónico agregó que no habían “identificado ninguna amenaza creíble o verificada para las actividades asociadas con el 6 de enero de 2021”.

No fueron fallos por falta de información

Los fallos señalados a la comunidad nacional de inteligencia no se debieron a que no se obtuvo información, sino a que aunque se obtuvieron múltiples pistas de numerosas fuentes en los días y semanas previos al asalto, no se registraron esas pistas como alarmas, destaca el informe.

El informe, escrito por el presidente del comité, el senador Gary Peters, demócrata por Michigan, y el personal, brinda ejemplos específicos de amenazas de violencia y planes para un ataque al Capitolio que fueron recopilados por las agencias antes del 6 de enero, incluidos el FBI y la Oficina de Inteligencia y Análisis (I&A) del Departamento de Seguridad Nacional.

Los investigadores también encontraron que la falta de coordinación entre las agencias federales generó confusión cuando estaba ocurriendo el asalto al Capitolio.

En el informe se recomienda que el DHS y el FBI deberían “realizar revisiones internas completas de sus acciones en el período previo al 6 de enero” y “mejorar sus procesos para evaluar y compartir inteligencia ( incluida la inteligencia de código abierto en las redes sociales)”, para evitar fallos similares en el futuro.

El informe concluye que las agencias minimizaron constantemente el potencial de violencia y, como resultado, el gobierno no preparó el aparato de seguridad adecuado para proteger a la capital del país ese día.

