Ronda Política: El doble rasero en el Concejo de Los Ángeles

Por qué tres concejales de Los Ángeles acusados de corrupción fueron suspendidos de inmediato, y por qué no pasó lo mismo con el concejal Curren Price. ¿Por qué tantas consideraciones?

A diferencia de los otros concejales que fueron separados de sus cargos tan pronto se anunciaron las imputaciones, esta vez nos encontramos con un grupo de concejales, Paul Krekorian, Marqueece Harris-Dawson y Hugo Soto-Martínez muy preocupados por no suspender a Price.

Argumentos sobran: Que porque no se tratan de acusaciones federales hechas por el FBI, que porque hay que ser muy meticulosos, que porque tenemos que conocer las experiencias de otras ciudades en estos casos antes de proceder, que porque tenemos que aprender de las lecciones pasadas, que porque no debemos apresurarnos, que la City Charter prohíbe separar del cargo a quien no ha sido condenado.

El concejal Harris-Dawson ha llegado a decir que se trata de una cacería contra los políticos afroamericanos. Le recordamos que los tres concejales que en fechas recientes han sido suspendidos son: un blanco judío, Mitch Englander; José Huizar, un mexicoamericano; y un afroamericano, Mark Ridley-Thomas.

Las decenas que fueron a abogar contra la suspensión de Price se desvivieron diciendo que es un concejal que ha hecho un excelente trabajo por el distrito 9. Pero nadie lo está acusando de ser un concejal flojo sino de cargos de corrupción. Además los concejales reciben un salario privilegiado de más de $200,000 al año, que lo menos que se espera es que trabajen duro.

El manejo del caso del concejal Price nos demuestra que hay un doble rasero en el Concejo de Los Ángeles. Cuando se trata de los aliados encuentran todas las justificaciones del mundo para minimizar los cargos, pero cuando no lo son, no hay ningún miramiento.

En la audiencia del Comité de Reglas del Concejo, los tres concejales miembros no podían ocultar su parcialidad. El propio presidente del Concejo dijo que ha sido amigo de Price y su esposa por 17 años. Cuando hay este tipo de compromisos, se crea un conflicto de interés, y por tanto, los concejales debían hacerse a un lado.

En más de una ocasión, durante la audiencia del Comité de Reglas, cuando alguien del público defendía apasionadamente a Price, Krekorian exaltado, soltaba la expresión: ¡Bien hecho!

Aquí el problema es: Si el concejal Curren Price no es suspendido, a qué horas va a tener tiempo de prepararse para su defensa legal. Los cargos que enfrenta son muy delicados: fraude, conflicto de interés y perjurio.

Un error grave durante la audiencia fue la ausencia de intérprete, sobre todo porque el 80% de los residentes del distrito 9 son latinos. Qué raro que el concejal Soto-Martínez lo haya permitido. Eso nos dice lo mucho que los latinos le importan a los concejales.

Las acusaciones contra Curren Price (der.) son otro obstáculo para las aspiraciones políticas de Marisa Alcaraz.

Un Concejo dividido

La elección para concejal por el distrito 6 del Valle de San Fernando ha dibujado claramente a las fuerzas políticas en el Concejo de Los Ángeles. Por un lado vemos que a Imelda Padilla, la apoya la concejal Mónica Rodríguez; a Marisa Alcaraz, la respalda el presidente Krekorian, la concejal Heather Hutt y por supuesto, el concejal Curren Price, quien le echó muchas ganas para conseguirle financiamiento y respaldos, como el de la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles, que contrató a la empresa Groundworks, la que a su vez metió a entre 30 y 40 organizadores de carrera a favor de Marisa.

La campaña de Marisa le apuesta a que los votantes no se hayan enterado del lío de su padrino político Price, o que hayan votado por correo antes.

El grupo de Krekorian busca en Marisa una nueva aliada; y es perfecta sobre todo porque Price deseaba ser el presidente del Concejo.

Sin embargo, se pronostica que Imelda va a ganar la elección porque sencillamente es quien ha hecho más trabajo en el distrito, desde antes de ser candidata. Lo que en realidad opera en contra de Marisa, es que su amplia experiencia en el gobierno municipal y sus relaciones están en el distrito 9 del sur-centro de Los Ángeles, no en el distrito 6 donde vive pero en el cual no tiene conexiones.

Las verdaderas razones de la renuncia de Marcela Celorio de su carrera diplomática. (Araceli Martínez/La Opinión)

Celorio y Videgaray

Meses después de la renuncia de Marcela Celorio a su cargo como Cónsul General de México en Los Ángeles y a su larga carrera diplomática, trascendió que su salida tuvo que ver con las fuertes presiones que recibió por su relación de noviazgo con Luis Videgaray Caso, el influyente secretario de relaciones exteriores y secretario de Hacienda del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Videgaray Caso fue el brazo derecho de Peña Nieto, y se decía que era quien realmente gobernaba México. En 2021, el hombre terminó inhabilitado por diez años del servicio público mexicano, debido a que no declaró durante tres años sus bienes personales.

