Rusia denunció que el FBI presiona a sus diplomáticos en la ONU para que deserten

Rusia denunció este martes que varios de sus diplomáticos destacados en Naciones Unidas están siendo presionados por Estados Unidos, y en concreto por su Buró Federal de Investigaciones (FBI), para que deserten.

“Nos enfrentamos a provocaciones constantes y materiales en internet. Hay gente que nos contacta. Por supuesto, son intentos inútiles, no sé qué esperan. Esta es una violación de las prácticas y protocolos diplomáticos”, dijo el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy, a los periodistas.

Según Polyanskiy, algunos de esos contactos se han producido en plena calle, con individuos acercándose a diplomáticos rusos y diciéndoles que si quieren un futuro mejor saben adónde pueden dirigirse o con intentos de entablar relaciones con ellos.

“A veces uno abre Twitter y hay un anuncio pop-up diciendo que el FBI cree que tienes que tener un futuro mejor y que dispone de esta u otra línea de contacto”, aseguró.

El representante ruso dijo que su país ha protestado varias veces ante Estados Unidos y ante el comité de la ONU para las relaciones con el país anfitrión, sin obtener resultados.

Preguntado sobre estas denuncias, el portavoz de Naciones Unidas Farhan Haq optó hoy por no comentar en concreto sobre las acusaciones, pero dijo que la organización está a menudo en contacto con Estados Unidos sobre su papel como país anfitrión y le pide que cumpla con todos sus compromisos en lo relacionado con el trato de las delegaciones extranjeras.

Tras la rebelión del grupo de mercenarios rusos Wagner, Rusia anunció una investigación para determinar si servicios de inteligencia de Occidente participaron en el alzamiento.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró el lunes al canal de televisión RT que los servicios de inteligencia estadounidense esperaban que el motín tuviese éxito.

“Vi cómo informaban de los sucesos en Rusia. En particular la CNN, si mal no recuerdo, informó que la inteligencia estadounidense sabía con varios días de antelación de los preparativos del motín, pero decidió no comentarlo a nadie, por lo visto con la esperanza de que la rebelión tuviera éxito”, dijo.

Poco después, el presidente Joe Biden remarcó que ni Occidente ni la OTAN estuvieron involucrados en el intento de sublevación del líder del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, contra la cúpula militar y política rusa.

“Es crucial que estemos coordinados en nuestra respuesta y en lo que hacemos para anticiparnos. Acordamos asegurarnos de que no le damos ningún pretexto a Putin para que culpe ni a Occidente ni a la OTAN”, apuntó el mandatario estadounidense.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

· Estados Unidos cree que el ataque de grupo Wagner a Rusia genera “ventaja” para Ucrania

· ¿Quién pertenece al círculo íntimo de Vladimir Putin que dirige la invasión a Ucrania?

· Ucrania estima que Prigozhin, jefe del grupo de mercenarios Wagner, “humilló” a Vladimir Putin