Tecatito Corona pudo haberle dado pelea a Hirving Lozano en Italia, pero con la camiseta del AC Milan

Jesús Corona ha tenido un estatus complejo desde que salió del Porto. Su fichaje por el Sevilla representaba un salto de calidad en su carrera. Pero diferentes obstáculos se han puesto en su camino y no le han permitido mostrar toda su valía. Sin embargo, se reveló el gusto del Tecatito por el fútbol italiano y que pudo haber sido jugador del AC Milan.

El Chucky Lozano se coronó campeón de la Serie A de Italia con el Napoli. Pero el azteca pudo haber tenido la pelea de un compatriota en la plantilla del AC Milan. El representante de Corona, Matías Bunge, reveló que el Tecatito estuvo muy cerca de convertirse en futbolista del histórico equipo italiano, pero el Porto impidió esta transacción.

“A Tecatito siempre le ha gustado la Serie A, de hecho, hace dos años el Milan se interesó por él, pero lamentablemente el Porto no aceptó la oferta que le hizo”, reveló Bunge en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Corona durante su estadía en el Porto. David Ramos- Getty Images.

Foto: Getty Images

¿Qué deparará el futuro del Tecatito Corona?

Jesus Corona no ha tenido una excelsa participación con el Sevilla. La principal razón de su bajo nivel se debe a que el mexicano sufrió una fractura de peroné y ligamentos del tobillo, una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas cerca de un año e incluso le hizo perderse el Mundial de Qatar 2022. El Sevilla no tiene un gran presente deportivo y, aunque la intención del azteca es quedarse, Bunge no descarta que lleguen ofertas de otros equipos y que sean evaluadas.

“Ahora mismo no piensa en irse del Sevilla, pero si llegara una oferta interesante, seguro que la vamos a analizar”, sentenció Bunge.

