¿Arabia Saudita o la Liga MX? Exagente de Hirving Lozano explica los posibles traspasos del Chucky 

Hirving Lozano viene de vivir su temporada más dulce con el Napoli. El histórico conjunto italiano tuvo una muy buena UEFA Champions League y se terminó quedando con el título de la Serie A. A pesar de que el Chucky tuvo una buena cuota de participación en la temporada, el mexicano habría quedado descartado para la próxima campaña. Es por esto que Arabia Saudita y la Liga MX surgen como sus posibles destinos. Su exagente, Alessandro Monfrecola, analizó la situación del azteca.

El primer descarte del agente fue el fútbol mexicano. La principal razón de su desconexión con la Liga MX tiene que ver con la enorme suma de dinero que pide el Napoli. Aunque es un valor alcanzable en Europa, está fuera de los parámetros económicos del fútbol de México.

“Hay amplias posibilidades de que se vaya del Napoli. La opción mexicana no me parece factible ya que los clubes, Chivas por ejemplo pero también otros, no pueden garantizar el pago de los aproximadamente $25 millones de dólares de la tarjeta“, explicó Monfrecola en una entrevista con Marte Sport Live.

El Chucky saldría de forma definitiva del conjunto italiano. Una de las razones es que el club puso al mexicano en oferta, pues estaría dispuesto a recibir una cifra cercana a los $25 millones de dólares ($15 millones de dólares por debajo de lo que le costó al equipo). Este precio ha hecho que clubes de Arabia Saudita se interese en él, pero Alessandro Monfrecola no ve al azteca que aquella nación.

“Ni siquiera Arabia Saudí me parece una hipótesis concreta porque Lozano no quiere salir del radar de la selección mexicana, dado que México será sede de la Copa del Mundo en tres años. Creo que irá a otros mercados, como España o la Premier League si llegan ofertas“, aseguró.

