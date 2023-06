Dmitry Bivol expresa que le gustaría enfrentar a Jermall Charlo si derrota a Canelo Álvarez

Aunque no pudo llegar a un acuerdo con Saúl ‘Canelo’ Álvarez para pelear por sus cinturones, Dmitry Bivol expresó su interés en enfrentar a Jermall Charlo en caso de que derrote al mexicano, en el posible duelo entre ambos en septiembre.

En una entrevista con Fight Hub TV, Bivol aseguró que su prioridad es pelear en las 175 libras y no en las 168, pero si alguien quiere enfrentarlo y le ofrecen una buena oferta para disputar algún cinturón, bajaría sin problemas.

“Para el cinturón, bajaré. Solo por el cinturón. Si Charlo gana, me gustaría esa pelea. No es como, ‘Oh, quiero pelear contra alguien en 168’, no. Prefiero pelear en mi categoría de peso. Si alguien quiere y tenemos una buena oferta para bajar por el cinturón, lo haré. Pero prefiero pelear en mi categoría de peso”, dijo.

Hasta el momento, Dmitry Bivol no tiene ningún combate programado, pero según sus propias palabras podría pelear en octubre nuevamente. Además, el promotor Eddie Hearn dijo que tenía en mente a Anthony Yarde y Dan Azeez como posibles oponentes del ruso.

“Espero en septiembre u octubre (para pelear de nuevo). Octubre. Si fuera septiembre, debería haberme dado una oferta hace un par de semanas. Estoy listo para cualquiera en mi categoría de peso. Trataré de estar listo para los 10 mejores peleadores en el peso semipesado”, aseguró.

Cabe destacar que Jermall Charlo se ha mantenido alejado del cuadrilátero por dos años debido una lesión en la espalda y problemas de salud mental. El estadounidense subió por última vez al ring en junio de 2021 y ahora, tras la confirmación del acuerdo de Canelo Álvarez con Premier Boxing Champions (PBC), lo más seguro es que el campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se enfrente al tapatío en otoño.

Dmitry Bivol, de 32 años, es monarca de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y se mantiene invicto en el deporte después de 21 peleas, 11 de ellas por la vía rápida. Por su parte, Jermall Charlo, campeón de peso mediano del CMB, cuenta con marca invicta en el deporte luego de 32 peleas con 22 nocauts.

