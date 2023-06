Entrenador de Deontay Wilder responde al padre de Andy Ruiz y cree que la pelea “no debería ser 50-50”

Luego de que el padre de Andy Ruiz pidiera el 50% de la bolsa para enfrentar a Deontay Wilder, Malik Scott, entrenador del estadounidense, aseguró que la repartición de las ganancias de la pelea no debería ser 50-50 como está pidiendo el equipo del mexoamericano.

En una entrevista con ESNews, Scott señaló que aunque no conoce las cifras exactas, está seguro de que los fanáticos solo quieren ver a Wilder “decapitar” a Ruiz, por lo que no le parece lógico lo que piden. Agregó que quieren que Destroyer firme el contrato para avanzar con la promoción porque al ponerse un “precio impagable” indirectamente está diciendo que no quiere pelear.

“No puedo comentar las cifras exactas, pero lo que sí puedo decir es Wilder contra Andy, para mí, no debería ser 50-50. La gente va a venir a ver si Deontay puede decapitarlo como lo ha hecho con tantos otros. Eso es lo que vende por sí mismo. Entiendo a Andy y a ellos. Están tratando de luchar por la buena causa, para obtener todo lo que pueden obtener e irse del boxeo. Pero lógicamente no tiene sentido (que pidan 50-50)”, dijo.

“Aunque no se haga la pelea, tenemos grandes peleas alineadas. Pero la oferta fue enviada y Andy respondió a su manera. Pero la forma en la que queremos que la gente responda es no solo decir ‘vamos’. Firma el contrato y hagamos el negocio. Avancemos con la promoción. Hagamos las cosas bien”, añadió.

Asimismo, el entrenador indicó que si Andy Ruiz no necesita el dinero, como dijo su papá, entonces no sabe qué hace en este deporte. “Ese es el tipo de cosas que escuchas decir a la gente cuando no quieren pelear con Deontay Wilder. Dicen cosas exageradas como esas. Todos en este deporte estamos aquí por el dinero. Entonces, si el señor Ruiz dice que no necesita el dinero, pues váyanse a la mie*** de aquí, porque Deontay Wilder sí es un peleador que pelea por dinero”, afirmó.

Andy Ruiz y su padre quieren el 50% de la bolsa para poder realizar la pelea con Deontay Wilder. Foto: Harry How/Getty Images.

Cabe destacar que el padre de Ruiz indicó que la única forma para que se lleve a cabo el enfrentamiento es que la repartición de la bolsa sea 50-50 porque tanto él como su hijo no aceptarán el 30% que Wilder está ofreciendo.

“Wilder quiere ofrecerle a Andy alrededor del 30%. Queremos 50-50, porque Wilder ya no es un campeón, viene de una pelea muy mala, donde peleó contra un sparring (Robert Helenius). Creo que ese sparring se zambulló. Y Andy viene de una buena pelea que duró 12 asaltos (con Luis Ortiz)”, dijo Andrés Ruiz Sr. a Izquierdazo.

Andy Ruiz, de 33 años, posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional. Por su parte, Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

