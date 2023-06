Alejandro Sanz y su lucha contra una crisis emocional: “El ruido no deja sufrir tranquilo”

Alejandro Sanz vuelve a ser noticia a tan solo un mes que publicara un alarmante mensaje en donde confesaba que atravesaba una depresión que afectaba su salud mental.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, fue parte del mensaje en ese momento el cantautor español.

Ahora, Alejandro Sanz publicó un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter sobre este proceso que atraviesa.

“Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos, pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero les diré algo para que me entiendan. ¿Se acordarán de la canción ‘Se vende’? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Ustedes son mi munición (sic)”, detalló.

Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo.

Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo.

Nos vemos en los escenarios con el alma… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 26, 2023

La canción a la que se refiere Sanz se estrenó en 2012 y parte su letra es: “Un alma nueva sin usar, se vende. Yo rindo mis ejércitos de plomo; quemo mis navíos en tu vientre, te entrego mi timón; entrego mis conquistas y mis fuertes o las dudas van al cubo de los verdes”.

Alejandro Sanz está en serios problemas tras deuda millonaria ¿Por fraude? Esto sabemos

El cantautor español, Alejandro Sanz ahora sí nos preocupó como pocas veces después de que en redes sociales pusiera un alarmante mensaje, señalando que se encontraba bastante mal.

Pero al parecer habría una explicación a todo esto, pues de acuerdo al sitio Informalia y el Heraldo de México, se dio a conocer que el mal momento que vive el ibérico se debería a los problemas económicos que tiene.

Dicho medio señaló que el intérprete de “Amiga Mía” tendría una deuda de 15 millones de euros, cifra que no ha podido cubrir.

Pues habría sido víctima de un fraude apenas hace 5 años, pero lo más doloroso para el intérprete de “Tortura” fue que dicho acto delictivo lo habría cometido uno de sus amigos cercanos.

Ya que cometió irregularidades en sus cuentas bancarias y lo involucró a él. Ante esto, las autoridades hacendarias le pedían una parte de esos 15 millones de euros. Pero dicho medio señaló que hasta el momento no ha podido saldarla, a pesar de que vendió dos de sus propiedades, una en Miami, Florida, y otra en Madrid, España.

¿Cuál fue el mensaje alarmante que publicó Alejandro Sanz?

Alejandro Sanz ha tenido en recientes días momentos difíciles, y en redes sociales reveló que no se encuentra viviendo su mejor momento.

El cantante de “Corazón Partío” encendió las alarmas hace un par de días debido a que compartió en su cuenta de Twitter un sincero mensaje en el que dio a conocer que se sentía triste y cansado.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase… pero a veces no quiero ni estar” ALEJANDRO SANZ

Escribió el intérprete español, de 54 años, lo que provocó cientos de reacciones por parte de sus admiradores y amigos. Aunque indicó que aun las cosas no están del todo bien, tiene esperanza en recuperarse.

“He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. Creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”. ALEJANDRO SANZ

Por otra parte, el intérprete y sus allegados no han querido hablar sobre los temas de salud mental que el día de hoy lo aquejan, no obstante, fue su exesposa Raquel Perera quien rompió el silencio y habló sobre el tema que preocupa a sus millones de fans.

Seguir leyendo: