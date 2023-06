Ana Bárbara conmovió hasta las lágrimas con su reacción ante la muerte de Talina Fernández

El mundo del entretenimiento en México se sacudió con la noticia del fallecimiento de la conductora Talina Fernández, quien dedicó su vida a la televisión durante más de 50 años. Por supuesto, tan pronto como se dio a conocer la noticia algunas celebridades decidieron recurrir a redes sociales para despedirse; tal fue el caso de Ana Bárbara, quien conmovió al público hasta las lágrimas.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de regional mexicano abrió su corazón y recordó con ternura el primer encuentro que tuvo con ‘la dama del buen decir’, cuando apenas iniciaba su carrera como cantante.

“Te conocí con sólo 11 años cuando acompañaba a mi hermana mayor a televisa, me quedé maravillada por tu hermosa sonrisa y tu belleza (…) Pasaron los años y persiguiendo mis sueños de artista, tuve la suerte de volver a toparme contigo ya en mi adolescencia, recuerdo que me quedé impactada no sólo por lo guapa que estabas, si no por tu preparación e inteligencia!”, contó Ana Bárbara.

Asimismo, la intérprete de “Bandido” agradeció el camino que tomó su vida, pues la llevó a reencontrarse con Talina Fernández y conocerla a nivel personal, honor que no muchos tuvieron.

“Quién me iba a decir que en mi camino, tendría un gran impacto tu presencia en mi destino, tanto ha sido lo vivido, que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío, y no me queda mas que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor mas querido“, expresó.

Para finalizar, Ana Bárbara indicó que si bien la partida de la comunicadora deja un vacío en su corazón, atesora los buenos recuerdos: “Tu paso por este mundo lo bendigo, te extrañaré si, pero imagino tu alegría, y serán mis aliados, mis grandes momentos contigo. Te amo hasta al infinito y mas allá y ya haremos la entrevista que postergamos, seguro nos disfrutaremos como tantas veces que nos vimos“.

Las respuestas a su conmovedora publicación no tardaron en hacerse notar y en ellas el público expresó como el mensaje los llevó a romper en llanto: “Escuché tus palabras y llore contigo, una gran señora”, “Ella te adoraba! Siempre hablaba maravillas de ti”, “Sé que tu sentir es genuino y lloro con esta publicación” y “Me hizo mucho llorar porque se veía esa conexión de amor entre uds”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

