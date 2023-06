Brandon Moreno quiere demostrar que es mejor atleta que Alexandre Pantoja en UFC 290: “No es personal”

Brandon Moreno defenderá su título de peso mosca frente a Alexander Pantoja, rival que lo ha vencido dos veces en su carrera, en el UFC 290 que se realizará el 8 de julio en el T-Mobile Arena en Las Vegas. En el evento que cerrará la International Fight Week (Semana Internacional de la Lucha), el mexicano quiere demostrar que es mejor atleta que el brasileño ahora y lo demostrará en el octágono.

En una entrevista con MMA Fighting, Moreno expresó que está enfocado totalmente en vencer a Pantoja y agregó que su versión actual es mucho mejor a la que el brasileño enfrentó en el pasado.

“Ahora, no hay drama, nada, solo concéntrate en la pelea. No es personal. No tengo malas intenciones contra Pantoja. Entiendo que es mi próximo rival, que tenemos una rivalidad, una historia en el pasado. Mi parte competitiva dice: ‘Tienes que vencer a este tipo, no puedes perder contra él’. Esa es una motivación adicional. Puedo hablar de diferentes cosas, técnicas, mentales, pero el diferencial de esta pelea es que soy mejor atleta y lo demostraré. Nunca peleó contra el mejor Moreno, pero ahora solo estoy enfocado en él, entrenando para él, haciendo una estrategia para él y estoy listo”, declaró de The Assassin Baby.

Alexandre Pantoja tiene un historial positivo sobre Brandon Moreno en UFC. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

Cabe destacar que en 2016 los pesos mosca se enfrentaron por primera vez en el reality show The Ultimate Figther (TUF) y en esa ocasión el brasileño venció al mexicano por sumisión en la edición 24 del programa. Luego, en 2018, The Cannibal, como se le conoce a Alexandre Pantoja, derrotó a Brandon Moreno por decisión unánime de los jueces. Ahora por tercera vez subirán al octágono de la UFC, pero por el título de la categoría.

El primer campeón de la UFC nacido en México recuperó su título de peso mosca el pasado mes de enero al vencer al brasileño Deiveson Figueiredo en el UFC 283. Por su parte, Alexandre Pantoja no pelea desde julio del 2022 cuando venció por sumisión al estadounidense Alex Pérez en la cartelera del UFC 277.

Brandon Moreno, de 29 años, posee récord de 21 triunfos y 6 reveses como luchador profesional de las MMA. En cambio, Alexandre Pantoja, de 32 años, tiene registro de 25 victorias y 5 derrotas.

