Elizabeth Gutiérrez regresa al gimnasio y se muestra haciendo ejercicio: “De vuelta a la realidad”

Elizabeth Gutiérrez ha dado una sorpresa a sus fans, pues en sus historias de Instagram publicó un video que la muestra en el gimnasio y muy sonriente, usando un conjunto deportivo de color negro mientras se ejercita en una elíptica; el mensaje que escribió en su post fue: “De vuelta a la realidad”. View this post on Instagram A post shared by elizabeth_gutierrez_bulgaria (@elizabethgutierrez_bulgaria)

En otro clip, la bella actriz mexicana de 44 años aparece recostada en el piso después de realizar una rutina de ejercicios, usando ceñidos leggings y presumiendo su abdomen de acero. Ella podría haber terminado su relación con el actor William Levy, pues recientemente publicó mensajes como “Y te creí” y “Las acciones hablan más que las palabras, la próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas, mira lo que hace, no lo que dice”. View this post on Instagram A post shared by elizabeth_gutierrez_bulgaria (@elizabethgutierrez_bulgaria)

Mientras tanto, Elizabeth ha comenzado a trabajar en la tercera temporada del programa de televisión “Ojos de mujer”, en el que funge como conductora, acompañada por Carla Medina, Érika de la Vega y Chikybombom. Ella compartió con sus seguidores en Instagram una foto en la que aparece recostada en un sillón y usando un conjunto de color rosa que resaltó su bronceado. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez (@gutierrezelizabeth_)

