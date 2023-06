ICE detiene a inmigrantes sin récord criminal, a pesar de no ser prioridad, advierte reporte

A pesar de que la Corte Suprema aprobó a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aplicar las guías que establecen las prioridades de deportación, los oficiales no están apegándose a las mismas y están deteniendo a inmigrantes bajo “otras categorías”.

Así lo revela un análisis de American Immigration Council que toma datos de ICE, donde encontró que las tres categorías para la detención de inmigrantes no integran la mayoría de los arrestos, a diferencia de una clasificación señalada como “otras”.

“Más de un tercio (36.2 por ciento) de las acciones de cumplimiento de ICE… se llevaron a cabo contra personas que no encajaban dentro de las prioridades establecidas de seguridad pública, seguridad fronteriza o seguridad nacional”, indica el reporte.

A través de una solicitud de Información Pública (FOIA) la organización pudo confirmar detalles sobre las acciones desde el 23 de febrero hasta el 28 de noviembre de 2021 que se clasificaron como “otras”.

“Este conjunto de datos, con más de 22,000 casos individuales, brinda una mayor comprensión del momento, la ubicación y otros aspectos de las acciones de cumplimiento de ICE durante la aplicación de los memorandos de 2021”, se señala.

Además, en el 90% de los casos los supervisores de ICE aprobaron las solicitudes de los oficiales, a fin de que tomaran “medidas coercitivas contra personas que no eran una prioridad”, según las pautas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Los datos de ICE socavan las declaraciones del Secretario [Alejandro] Mayorkas de que ICE no se involucrará en la ‘aplicación indiscriminada’ y que no es la agencia del pasado”, advierte el reporte. “A pesar de las políticas específicas establecidas por el Secretario del DHS, los agentes de ICE arrestaron y sacaron a decenas de miles de personas no designadas como prioritarias”.