Carlos Salcedo revela la verdad sobre su no convocatoria al Tri y su pelea con el cuerpo técnico de Gerardo Martino

Carlos Salcedo, futbolista mexicano, contó a Espn lo que pasó en el Tri y sus no convocatorias a la selección. Salcedo detalló que todo empezó tras una pelea con Jorge Theiler, asistente de Gerardo Martino, durante la final de la Copa Oro de 2021.

“Por una parte sí me comía la cabeza que el ’Flaco’ (Jorge Theiler) me dijera que son cosas que pasan en el fútbol y después no me llamaban (a la Selección), ¿sabes? ‘Tata’ (Gerardo Martino) tuvo sus razones. A lo mejor, en mi forma de ver la vida, se pudo haber manejado de otra manera”, expresó Carlos Salcedo dos años después del incidente en el Tri.

Salcedo detalló que cargaba una lesión en su tobillo y no quería arriesgarse en la Copa Oro, aunque el Tata Martino habló con él y lo convenció para que estuviera en la Copa Oro 2021.

“Ya le había dicho que no quería estar; él obviamente me picó el orgullo, porque me dijo como que era fácil para nosotros los mexicanos descartar a la selección muy fácilmente. Y le dije no, pero es que me viene doliendo desde hace ya tiempo, entonces luego me infiltro y pasa lo del penal”.

Tras fallar el penal en la final de la Copa Oro, Salcedo tuvo una pelea verbal con Jorge Theiler en el que el Tata Martino le dijo que ya no sería más convocado a la selección mexicana porque era como si lo hubiera insultado a él.

“Gerardo Martino ya me había dicho que lo que había pasado con Jorge, al yo haberle faltado al respeto era como hacérselo a él, me dijo ‘yo no creo que vuelvas a venir (a Selección Mexicana). Yo también le comenté mi punto de vista. Soy una persona que no escondo nada y le dije, en mi enojo, ‘yo ya estoy harto del manejo que está pasando hoy en día dentro de la Selección y me vale ma…”, expresó.

Salcedo, quien estuvo durante los procesos de Miguel Herrera y Osorio, trató de hablar con Gerardo Martino sobre el ánimo que había en la selección de México y que se sentía extraño.

“Traté de hacerle ver las cosas llegando a comparar lo que habían sido estos dos técnicos con él, obviamente siempre diciéndole ‘tiene que permanecer tu esencia’ y bueno, y sin que nadie me lo dijera, notaba un equipo como fastidiado. No sé, se veía como que algo raro, algo extraño”, concluyó.

