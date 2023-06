“No llegaré a Navidad”: El fundador de autodefensas mexicanas Hipólito Mora ya presentía su muerte

Ser uno de los fundadores del Grupo de Autodefensas en Michoacán colocó a Hipólito Mora en la mira de los grupos criminales que operan en la entidad, como el cártel de Los Caballeros Templarios que, en su momento, ofreció una recompensa por su cabeza.

Tras la desintegración de dicho cártel llegaron otros grupos criminales al estado, y la mayoría de ellos con la firme intención de atentar contra la vida de Hipólito, hasta que uno de ellos finalmente lo logró.

Incluso, antes de su muerte registrada este jueves 29 de junio, Mora sabía que probablemente tenía el tiempo contado, tal como lo reveló durante la última entrevista que concedió al periodista Óscar Balderas del diario Milenio en donde, a manera de broma o de presagio, aseguró que no llegaría a Navidad.

“A mí ya me queda poco tiempo aquí. Como yo no me voy a mover de Michoacán, la gente que anda tras de mí no va a descansar hasta matarme. Yo no llego vivo a Navidad”, indicó durante la entrevista telefónica 26 días antes de su muerte.

Pese a las afecciones de salud que padecía, Hipólito aseguró que lo que terminaría con su vida serían las balas de sus enemigos. “Yo te aseguro que a mí el corazón no me va a fallar. A mí lo que me va a matar son las pin#$% balas. Ya siento que mi fin está muy cerca”, agregó.

Pero no solo eso, sino que, además, tenía plenamente identificado a su verdugo, un jefe de sicarios del grupo armado Los Viagras que llevaba tiempo buscándolo con pistola en mano.

Y es que, de acuerdo con su testimonio, Los Viagras le declararon la guerra desde que él proporcionó a las autoridades ubicaciones de narcolaboratorios. Su información resultó tan certera que terminó en un millonario decomiso que desató una cacería en su contra, comandada por el jefe de sicarios identificado como “La Sirena”.

Aunque no se ha determinado qué grupo criminal está detrás de la muerte de Hipólito Mora, lo cierto es que el fundador del Grupo de Autodefensas de Michoacán ya presentía su muerte y, tal como lo aseguró en la entrevista, ocurriría antes de fin de año.

Sigue leyendo:

– Quién era Hipólito Mora, el polémico agricultor mexicano que se enfrentó al crimen organizado.

– Hipólito Mora, ¿el último de los autodefensas?