Aylín Mujica desata polémica tras soltar fuerte comentario de Yailin ‘La Más Viral’ en ‘La Mesa Caliente’

La conductora de televisión Aylín Mujica terminó envuelta en una polémica en redes sociales por haber hecho un comentario subido de tono en ‘La Mesa Caliente’ sobre un video que publicó Yailin ‘La Más Viral’ en una cama con Tekashi 6ix9ine.

Desde hace semanas se ha estado especulando sobre si el rapero estadounidense y la trapera dominicana son novios, especialmente porque no dejan de compartir momentos juntos y publicarlos en sus redes sociales tras el lanzamiento de ‘Pa’ Ti’, la canción que lanzaron juntos.

El jueves los cantantes se fueron de paseo a uno de los parques temáticos de Disney según compartieron sus “insta stories”. Ese mismo día en la noche, Yailin publicó un video en el que se les observaba a ella con 6ix9ine en una cama muy cómodos, cariñosos y bromeando bajo la misma cobija.

Ese video fue en el que desagradó a Aylín Mujica. A pesar de que aparecían riendo, con ropa y sin muestras de acercamiento subido de tono, a la cubana no le pareció correcto ese “comportamiento” de la dominicana.

Al momento de dar su puntuación en ‘La Mesa Caliente’ al video, la actriz comentó de forma contundente y haciendo expresión de desagrado que, en un futuro sería desagradable para Cattleya, la hija de tres meses vida de Yailin, la viera en una cama con un hombre que no es su papá, Anuel AA.

“Yo le voy a dar un cuatro porque no me gustaría que su hija vea las imágenes de su mamá revolcándose bajo las sábanas con otro hombre. No sé, no me gusta mucho, pero se la está pasando bien”, dijo Aylín en pleno en vivo.

El despellejo que le dio Mujica a ‘La Más Viral’ fue publicado en el perfil de Instagram del programa de Telemundo. Al ver lo ocurrido, los internautas criticaron las palabras de la conductora.

“Cuánto veneno tiene Aylín, ¿Dónde se ven revolcándose? Vieja decrépita”; “Bueno, con Anuel no la vimos reír así”; “Aylín se pasa de ridícula, como si acaso estuviese sin ropa debajo de las sábanas, ellos están normal”; “Ellos se ven claramente que tiene la ropa puesta, no veo dónde se están revolcando”; “Si more, pero con su ropa puesta, vieja chismosa”; “Me encanta que Giselle sea tan respetuosa, ella habla sin ofender y sin hacer sentir mal a nadie, es muy profesional y humilde” y “están colaborando juntos, tienen ropa puesta”, se logró leer entre los varios comentarios del post.

Le recordaron su episodio en la cama con el Rey Grupero

Algunos de los usuarios de Instagram que comentaron el video de ella criticando a Yailin le recordaron que, hace unos meses, durante su participación en ‘La Casa De Los Famosos 3’ ella protagonizó una historia polémica con su compañero Rey Grupero, quien se le metió en la cama.

“Olvidaste las escenas de la hora de dormir con el grupero… ¡Wow, tan pronto lo olvido! criticando seriamente a la otra chica”; “¿Y cómo te le ofrecías a Arturo? Dime Aylín Mujica, tú hija sí que ya tiene conocimiento y debió sentir mucha vergüenza… Deja de atacar a otra mujer que no tienes calidad moral para hacerlo y quedas públicamente como una ardida y envidiosa” y “Qué poca vergüenza la de Aylín Mujica, cuando ella se metía en la cama con Rey mugrero, la hija de Yailin es una bebé, mientras que la de ella sí es una adolescente y veía todo. En fin, la doble moral de esta mustia”, fueron algunos de los fuertes comentarios que también le lanzaron.

