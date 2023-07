Los Lakers quieren arropar bien a LeBron y acordaron tratos con varios jugadores de cara a la siguiente temporada

El mercado de traspasos de los Lakers siempre es motivo de algo especial, el quinteto lagunero siempre busca figurar y hoy en día más pues tienen a un LeBron James de 38 años en su plantilla que aunque es decisivo ya se le comienza a acabar la gasolina y es necesario acelerar para poder guiarlo a conseguir otro campeonato que le haga recuperar los puestos que merece una de las franquicias más históricas de la NBA. LAKERS FREE AGENCY (SO FAR)



▫️Austin Reaves 4yr/$56M

▫️Gabe Vincent 3yr/$33M

▫️D’Angelo Russell 2yr/$37M

▫️Rui Hachimura 3yr/$51M

▫️Taurean Prince 1yr/$4.5M

▫️Cam Reddish 2yr/$4.5M

▫️Jaxson Hayes 2yr/min



Rob Pelinka is the best GM in basketball #LakeShow pic.twitter.com/8AVoKiSXWn — Lakers Lead (@LakersLead) July 1, 2023

Confianza máxima en Austin Reaves y se suma Gabe Vincent

Los Lakers no querían perder a Austin Reaves, razón por la cual se aseguraron con un gran contrato de que su estelar escolta no fuera adquirido por otro equipo. Reportes de Shams Charania de The Athletic, indican que los Lakers utilizaron un contrato máximo en derechos para retener al joven de 25 años, en total le pagaran $56 millones de dólares por cuatro temporadas.

No obstante, el base nigeriano Gabe Vincent, una de las revelaciones de esta temporada en los Miami Heat, acordó con los Lakers un contrato de tres años y $33 millones de dólares por tres temporadas. Este es considerado un gran movimiento por la calidad y el costo del jugador que de seguro será sumado a la alineación titular del equipo.

Gabe Vincent se incorporará a los Lakers, procedente del Miami Heat (Foto: Matthew Stockman/Getty Images)

Retienen a D’Angelo Russell y a Rui Hachimura

Otro de los que se quedaron en el quinteto lagunero fueron D’Angelo Russell y Rui Hachimura; el primero terminó quedándose en los Lakers tras infinidad de rumores y ofertas, firmando un contrato de dos años y $37 millones de dólares. Cabe destacar que fue uno de los jugadores más destacados de la franquicia sobre todo en los playoffs.

Russel promedió 17.8 puntos, 3.0 rebotes y 6.2 asistencias y se espera que sea un aliado de LeBron James y Anthony Davis a la hora de buscar el tan anhelado título. Por su parte el japonés Rui Hachimura aseguró su continuidad en los Lakers por un contrato de tres años y $51 millones de dólares.

Rui Hachimura se mantendrá en los Lakers (Foto: Harry How/Getty Images)

El japonés de ascendencia beninesa, era una de las prioridades de los Lakers para que siguiera en el club y finalmente lo lograron ya que lo ven como una excelente apuesta a futuro. En 33 partidos oficiales con la camiseta púrpura y dorada, logró promediar 9.6 puntos y 4.7 rebotes en 22.4 minutos por juego.

La llegada de Taurean Prince, Cam Reddish y Jaxson Hayes

Entre otras incorporaciones importantes de la franquicia de los Lakers, se encuentran primeramente la llegada de Taurean Prince, primer refuerzo de la agencia libre para los laguneros y provenientes de los Wolves. El costo del alero fue de $4.9 millones de dólares y se suma a la franquicia por una temporada.

Por su parte, Cam Reddish también se unirá a los Lakers por las siguientes dos campañas y una suma de $4.7 millones de dólares. Un total de 11 puntos, 2.9 rebotes y 2 asistencias en 27.6 minutos por jornada, fueron los números dejados por Reddish con los Portalnd Trail Blazers.

Cam Reddish también se sumará a los Lakers (Foto: Amanda Loman/Getty Images)

Jaxson Hayes llega también a los Lakers procedente de la agencia libre y de jugar la campaña anterior con los New Orleans Pelicans. El acuerdo fue informado por Adrian Wojnarowski de ESPN y aún no se conoce el monto del mismo.

De esta manera Rob Pelinka se ha movido rápido con las incorporaciones y tratos para el equipo, con quienes aspira a volver alzarse con ese campeonato que tanto quiere la fanaticada y que el propio LeBron James sabe que está en cuenta regresiva para alcanzarlo nuevamente.

Sigue leyendo:

. Le pusieron su nombre en honor a Kobe Bryant y fue elegido en el Draft de la NBA por los Clippers

. LeBron James demuele su centenaria mansión de $37,000,000 de dólares en Beverly Hills

. Jalen Hood-Schifino: la elección de los Lakers en el draft y que llega al equipo para acompañar a LeBron James