Más de 100 millones en EE.UU. están bajo alertas de calidad del aire por el humo de incendios en Canadá

Otra ola de humo de los incendios forestales en Canadá se ha desplazado hacia Estados Unidos, oscureciendo los cielos, perjudicando la calidad del aire y generando preocupaciones sobre la frecuencia cada vez mayor de los incendios y qué tienen que ver con el cambio climático.

Más de 100 millones de personas están bajo alertas de calidad del aire desde Wisconsin hasta Vermont y hasta Carolina del Norte a medida que el humo de los incendios forestales canadienses continúa hacia el sur, aunque se espera que las condiciones mejoren lentamente durante el fin de semana festivo.

Los satélites de la NASA también han registrado algunas de las estelas de humo que atraviesan el Atlántico, en lugares tan lejanos como España y Portugal.

El aire lleno de humo amenaza una vez más las regiones del noreste y del Atlántico medio, y los funcionarios de Nueva York advirtieron a los residentes que debían prepararse, según The New York Times.

Las inquietantes imágenes del cielo naranja de Nueva York por la nube de humo proveniente de Canadá. /Foto: Getty Images

Según AirNow, un sitio web y una aplicación administrados por la Agencia de Protección Ambiental que muestra un mapa relacionado con la contaminación del aire por incendios, cualquier lectura superior a 100 en el índice de calidad del aire es una advertencia para que las personas con afecciones respiratorias tomen precauciones.

El índice de calidad del aire mide la densidad de cinco contaminantes en el aire: ozono troposférico, partículas, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre.

Fue establecido por la Agencia de Protección Ambiental como una forma de comunicar a los estadounidenses el estado del aire que respiran cada día. Hay monitores de contaminación en más de 1,000 ubicaciones en todo el país.

Incendios cada vez más intensos y frecuentes

El cambio climático ha convertido temperaturas que alguna vez fueron increíblemente altas en hechos comunes, y es “el elefante en la habitación” que está empeorando los incendios forestales y sus efectos en la calidad del aire, dijo John C. Lin, profesor de ciencia atmosférica en la Universidad de Utah a The New York Times.

Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar el feriado del 4th of July, sus vecinos del norte celebran el Día de Canadá el sábado, pero el tipo de celebración grupal que normalmente implica es difícil o inseguro debido a la calidad del aire en varias partes de ese país.

De hecho, en Montreal, la mala calidad del aire ha llevado a los funcionarios a cancelar muchas actividades al aire libre y han comenzado a entregar máscaras faciales N95 a los residentes, como se recomienda cada vez que el índice de calidad del aire supera los 150.

