Entrenador asegura que Edgar Berlanga está al mismo nivel de Jaime Munguía: “Solamente hagan la pelea”

Luego de que Edgar Berlanga retara a Jaime Munguía, Marc Farrait, su entrenador, aseguró que el boricua está al mismo nivel que el mexicano y que le gustaría que la pelea entre ambos se llevara a cabo.

En una entrevista con ProBox TV Español, Farrait elogió a Munguía e indicó que su estilo al pelear combina con el de Berlanga porque ambos salen a noquear, por lo que cree los fanáticos del boxeo gozarían este enfrentamiento.

“Las peleas que yo estoy buscando son las peleas ‘oh my God’. Contra Munguía eso va a ser tremenda pelea. Dos jóvenes de casi la misma edad, tienen muchos fanáticos, que están al mismo nivel, pero la gente dice que Edgar no está al nivel de Munguía, no es cierto (…) Edgar ha guanteado con él (Sergiy Derevyanchenko). Los guanteos no fueron tan bien para Sergiy. Edgar fue demasiado fuerte. Entonces, si están hablando de que Edgar está al nivel de Munguía, estamos ahí, solamente hagan la pelea”, dijo.

Jaime Munguía venció a Sergiy Derevyanchenko en una dura batalla para el mexicano. Foto: Cortesía Cris Esqueda/Golden Boy Promotions

“Munguía es un tremendo peleador. Combina con el estilo de nosotros y pienso que, más que cualquier cosa, los fanáticos van a gozar porque son dos gentes que pegan. Me gustan los peleadores que vienen a noquear a Edgar. Me gusta esa pelea, porque ellos si vienen a noquear a Edgar hay muchas oportunidades de nosotros para noquearlos a ellos. Ahí como los mexicanos a lo mero, mero. Uno a otro (salen) a pelear”, señaló.

Cabe destacar que a pesar del deseo de Edgar Berlanga y su entrenador, el enfrentamiento aún no se sabe si podría ocurrir en octubre como lo quiere el boricua porque Óscar de la Hoya, promotor de Jaime Munguía, no le agrada la idea. Además, el mexicano indicó que regresará al ring en noviembre y que está interesado en una pelea con David Benavídez.

Edgar Berlanga, de 26 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con el triunfo sobre Jason Quigley. El boricua tiene marca invicta con 21 triunfos, 16 de ellos por nocaut.

Por su parte, Jaime Munguía, también de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la OMB y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko tras una reñida pelea. El mexicano cuenta con 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

