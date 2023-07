Entretenimiento en casa: Ofertas imperdibles en libros, películas y videojuegos durante el Amazon Prime Day 2023

Desde este martes 11 y hasta el miércoles 12 de julio los miembros de Amazon Prime Day podrán disfrutar de las 48 horas de descuentos más esperadas durante el año, donde encontrarán muchas ofertas no solo en productos tecnológicos del gigante del comercio electrónico sino también de sus marcas favoritas.

Las membresías en Estados Unidos para disfrutar de esta temporada de increíbles descuentos es de $14.99 dólares al mes o $139 dólares al año, con beneficios como acceso ilimitado a su plataforma de streaming para ver películas y series, entrega rápida y gratuita, además de ofertas exclusivas en tiendas como: Amazon Fresh y Whole Foods Market en todo el país.

Pero no solo eso, los miembros de Amazon Prime tienen un repertorio de más de 100 millones de canciones y pódcast sin publicidad disponible en Amazon Music, aproximadamente 3,000 libros y revistas con Prime Reading, juegos completamente gratuitos con Prime Gaming, entre otros.

Para esta fiesta de promociones, por ejemplo los amantes de la lectura podrán obtener tres meses de libros gratis con Kindle Unlimited, pero si lo tuyo son los videojuegos Amazon anunció que los afiliados podrán reclamar juegos clásicos cada semana.

Desde la semana pasada y hasta el 11 de julio, la compañía informó que los afiliados a Prime podrán reclamar durante las próximas semanas contenidos y beneficios dentro de juegos como: Pokémon GO, Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty: Modern Warfare 2 y Call of Duty: Warzone 2.0.

Sigue leyendo: