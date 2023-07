Secretaria del Tesoro anuncia viaje a China en los próximos días con la “tarea” de rebajar la tensión

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, viajará a Pekín del jueves al domingo 9 de julio para reunirse con funcionarios chinos, informaron autoridades.

Durante su estadía, Yellen conversará con miembros del gobierno chino “sobre la importancia de que (los dos) países, como principales economías del mundo, gestionen (su) relación de manera responsable”, según informó el Departamento del Tesoro.

Yellen también pretende insistir en la necesidad de “mantener una comunicación directa sobre temas de preocupación y trabajar para abordar los desafíos globales”.

