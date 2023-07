Canadá cumplió ante Cuba e inscribió su nombre en la siguiente fase de la Copa Oro

La selección de Canadá cumplió y venció 4-2 a su similar de Cuba para así sellar su pase a la siguiente ronda de la Copa Oro. Sin embargo, gracias a la victoria de Guatemala, el combinado canadiense solo pudo quedarse con la segunda plaza del grupo.

El primer tanto del compromiso llegó gracias al pie de Junior Hoilett, delantero y capitán de Canadá, quien aprovechó un penal entregado por un toque en la mano del conjunto rival para así anotar el 1-0 al minuto 21.

Who else but Junior Hoilett to give Canada the 1-0 lead from the spot! 🇨🇦🎯 pic.twitter.com/lqAarqDcdq — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 4, 2023

Posteriormente, Jonathan Osorio se encargó de darle más tranquilidad al combinado canadiense. El mediocampista que hace vida en el Toronto FC de la Major League Soccer aprovechó un pase de Lucas Cavallini para empujar el balón con facilidad y así colocar el 2-0 al 26′.

Jonathan Osorio makes it 2-0 for Canada! 🇨🇦 pic.twitter.com/r6uFEDORmo— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 4, 2023

Sin embargo, Cuba reaccionó gracias a un penal que encontró Luis Paradela. El elemento cubano ingresó al área y fue derribado por el arquero canadiense, quien tampoco pudo evitar la caída de su arco en contra del mismo Paradela, quien desde el manchón penal no falló al 45+4. Luis Paradela stays cool and buries it from the spot for Cuba 🇨🇺 pic.twitter.com/P8vZY5TTsJ— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 4, 2023

Para la segunda parte del partido, Jayden Nelson se encargó de agrandar la ventaja de Canadá. Al 47′, el elemento canadiense aprovechó una foja respuesta del arquero Sánchez para tomar un rebote y tras acomodarse disparar al arco vacío y así colocar el marcador 3-1 a favor. Canada finds its third on the day under 90 seconds into the second half! 🇨🇦 pic.twitter.com/rFLc8qmCf9— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 4, 2023

El cuarto de la noche para Canadá llegó gracias a Liam Millar, jugador que al minuto 62′ capitalizó un pase del capitán Hoilett desde el tiro de esquina para así conectar y llevar el balón al fondo de las redes cubanas. Liam Millar nods home his first international goal 🇨🇦 pic.twitter.com/CmQhDRPTSn— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 4, 2023

Al 87′, un segundo penal fue determinado para Cuba, esto tras una mano vista gracias al VAR. Maykel Reyes fue el encargado de transformar dicha pena máxima para así configurar el marcador 4-2 final que le entregó tres puntos a Canadá y selló la participación del combinado cubano en la Copa Oro. Cuba pulls another one back as Maikel Reyes slots it home from the spot! 🇨🇺 pic.twitter.com/MrqSxvCM0g— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 5, 2023

Con este resultado, Guatemala escaló hasta la cima del Grupo D, gracias a su victoria ante Guadalupe. Por su parte, Canadá con este triunfo ante Cuba quedó segundo de su combinado con cinco unidades, dos menos que Guatemala. Para finalizar, Guadalupe fue eliminada con cuatro unidades y Cuba corrió con la misma suerte al no sumar ni un solo punto.

