Hijo de Camilo Sesto, ahora Sheila Devil, sorprende con foto topless

Camilo Blanes, hijo del cantante Camilo Sesto, una vez más ha demostrado que no le tiene miedo al qué dirán. Y es que luego de iniciar su transición a mujer y cambiar su nombre a Sheila Devil, decidió recurrir a su cuenta de Instagram y compartir una foto donde posó topless.

Desde su perfil oficial, el famoso sorprendió con una postal desde la intimidad de su casa en la que se dejó ver con su ahora característica melena color zanahoria y mirada fija a la cámara.

Sin embargo, el detalle que lo volvió el tema de conversación entre el público fue su falta de ropa, siendo un collar blanco el único elemento que portaba sobre su cuerpo. Eso sí, a la vista de la cámara solo quedaron sus pectorales.

No pasó mucho tiempo antes de que esta publicación se robara la atención de los internautas y si bien algunos no tuvieron piedad al compartir sus opiniones, no faltaron aquellos usuarios que salieron en su defensa.

“Por qué muchos de los que acá escriben no se comprarán una vida propia y dejarán de juzgar y meterse en la vida ajena?, ¡es insoportable!”, escribió un usuario, mientras que Sheila no se quedó en silencio y respondió con un contundente: “Cozy with who I am”/ “Cómodo (a) con quien soy”.

Cabe recalcar que esta actividad en redes sociales surge a solo unos días de que su ex pareja, Christina Rapado, declarara a la revista ‘TVyNovelas’ que ella lo había disuadido de seguir hormonándose.

“Eso ya se lo he quitado yo de la cabeza, porque él no es transexual, sino un excéntrico, porque al final sí tiene una enfermedad crónica”, dijo sin precisar de cuál se trataría. “Más las golosinas que se toma, más lo que lo rodea, hubiera sido terrible”, sentenció.

