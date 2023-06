Hijo de Camilo Sesto habla por primera vez sobre si quiere cambiar su género a mujer

Camilo Blanes, hijo del fallecido cantante español Camilo Sesto, ha dado mucho de qué hablar desde hace semanas tras su reaparición en redes sociales sin dientes, usando pelucas, cambiando su nombre a “Shewal Devil”.

Según el periodista Saúl Ortiz del programa de televisión española ‘Fiesta’, ‘Camilín’ como es conocido por los fans de su padre, habría conseguido hormonas en el mercado negro para comenzar una transición y convertirse en mujer.

“Lleva unos días en esa transformación. Para ello en los últimos días está hormonándose, me aseguran que está adquiriendo esos productos através del mercado negro”, dijo Ortiz.

Por otro lado, su madre Lourdes Ornelas ha advertido que supuestamente Camilo está teniendo fuertes problemas de salud por adicciones y esa sería la razón de su cambio radical.

Camilo Blanes rompe el silencio

Durante el fin de semana Europa Press logró conversar con el heredero universal de Camilo Sesto. El único hijo del recordado cantante iba por la calle a bordo de un monopatín eléctrico vistiendo con un short colorido, sudadera y sandalias, además llevaba peluca negra, lentes oscuros y uñas a medio pintar.

Directamente le preguntaron sobre el supuesto tratamiento hormonal para convertirse en mujer y él respondió: “¿Hormonando, a qué te refieres? No, yo soy del sexo que siempre he sido”.

Camilo Blanes comentó que lo que se ha comentado sobre la supuesta transición de género le “suena surreal”.

Asimismo, al ser consultado: “¿Cómo quieres que te llamemos: ‘Camilín’, Shelaw?”, de manera tajante respondió: “Shelaw”.

“‘Camilín’ es aborrecente, pero no porque no me gusta ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir”, aseguró.

¿Qué está pasando en su vida?

Sobre su estilo de vida actual aseguró que está tratando de encontrarse a sí mismo.

“Ante todo lo que quiero es encontrar mi camino individual. Saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando”, aseveró.

Además, agregó: “Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer”.

Sobre la “máxima preocupación” que ha dicho su madre a los medios que tiene por él, señaló que está bien por lo que no entiende por qué ella está diciendo eso. Afirmó que las palabras le afectan emocionalmente.

“¿Máxima bronca? he oído, pero no sé por qué, las palabras me duelen”, comentó.

También enfatizó que lo último que quiere es llamar la atención y que ha llevado todo al extremo porque quería terminar con algo que odiaba de él mismo.

“Lo he llevado hasta un extremo y lo he hecho por una razón, para terminarlo de una vez porque lo odiaba. Era necesario, era un mal necesario”, sentenció.

Asimismo, negó tener una relación con la mujer que su madre asegura que es su novia y dejó claro que está “solterísimo”.

Camilo Blanes habla fuerte y claro en medio del pedido de auxilio de Lourdes Ornelas. Fuente: (Europapress) pic.twitter.com/aqULVrEGW4 — Show España (@ShowEspana) June 10, 2023

