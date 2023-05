Novia del hijo de Camilo Sesto rompe el silencio sobre el “cambio de género” de ‘Camilín’

Recientemente Camilo Blanes, único hijo del fallecido cantante español Camilo Sesto, encendió alarmas por aparecer en redes sociales vestido de mujer y con comportamientos extraños en público. Su novia Christina Rapado ofreció una entrevista esta semana para hablar sobre lo que puede estar pasando con el cantante y su “nuevo look”.

Desde que comenzó a realizar las publicaciones con peluca, maquillaje y mostrando que no tiene un buen estado en sus dientes, internautas expresaron preocupación por su salud. Incluso su madre Lourdes Ornelas advirtió que la vida de Blanes estaba en peligro, pero su novia piensa otra cosa y lo dijo esta semana al programa ‘Chisme No Like’.

Según explicó Rapado, ‘Camilín’ tiene un fetiche con vestirse de mujer para tener intimidad, por lo que las pelucas y el maquillaje no serían nada nuevo.

“Te voy a explicar una parte, la parte en la que he estado con él como pareja, es cierto que a él siempre le ha gustado ese fetichismo de travestirse, a lo mejor para mantener relaciones sexuales, pero eso no quiere decir que él sea gay o le gusten los hombres. Hay muchos hombres heterosexuales que les gusta ponerse un tacón de aguja o un sostén y tener relaciones sexuales. Siempre ha tenido ese fetichismo”.

Christina Rapado

Asimismo, la novia de Camilo Blanes aseguró que ella misma lo ayudó a vestirse de mujer en diversas oportunidades.

“En varias ocasiones, yo misma lo maquillé y ayudé a vestir como mujer. Y salimos juntos como dos amigas”, contó a ‘Chisme No Like’.

Captura de pantalla/ Perfil de Instagram de Camilo Blanes, ahora encontrado como “Shewal123”.

Christina aseguró que el cantante está en un proceso de autoconocimiento, que la gente no debe preocuparse, pero que el ‘Camilín’ que el mundo conocía no volverá.

“Él está en un proceso de encontrarse a sí mismo, no os preocupeis por los dientes, los tiene así porque se va a poner carillas. Él decide quién entra y quién no entra en su casa, porque es el heredero universal, pero el Camilo Blanes que conocimos, el Camilo que iba a sacar un disco y lo íbamos a presentar en Viña del Mar… ese Camilo ya no va a volver, ese Camilo se fue con su padre”, dijo Rapado.

La pareja del artista afirmó que solo el tiempo dirá si se transforma en una cantante, pero que realmente su género no importa.

“Podríamos ver en unos años renacer a otra persona, podría ser una cantante maravillosa, pero ahora mismo está en ese proceso de encontrarse y tenemos que dejarle”, sentenció.

Camilo Blanes ya no aparece en Instagram con su nombre real, ahora se hace llamar Shewal123. De su perfil desapareció las fotos antiguas que tenía, incluso donde aparecía con su padre Camilo Sesto.

