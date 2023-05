Hijo de Camilo Sesto reaparece en bikini, estrenando imagen y nombre: ‘Sheila Devil’

El hijo del fallecido cantante, Camilo Sesto, Camilo Blanes Ornelas, ha desatado todo un debate en redes sociales, después que publicara unas imágenes en las que aparece con una imagen renovada y distinta. Además también dejó saber que tiene, o al menos así parece, un nuevo nombre: ‘Sheila Devil’.

Hace mucho tiempo, el cantante español Camilo Sesto tuvo una relación con Lourdes Ornelas. Fruto de la misma nació Camilo Sesto Jr. Éste último apareció presumiendo un bikini diminuto en frente de un espejo, el cabello largo y naranja/rojo y maquillaje. Además, con unos dientes un poco extraños que no se cabe si se trataba de algún maquillaje. View this post on Instagram A post shared by SHELAW (@shelaw123) View this post on Instagram A post shared by SHELAW (@shelaw123)

Según la prensa española, Sesto se ha dejado ver con peluca larga y rubia también. Por supuesto, lo han seguido a ver si declara algo, pero él ha dicho que todo está bien. En su cuenta de Instagram, Camilo Ornelas ya no tiene fotos vistiendo ropa en su mayoría de hombre.

Recordemos que el hijo de intérprete de ‘El Amor de Mi Vida’ y ‘Algo de Mí’ estuvo ingresado por supuesta rehabilitación durante unos meses. Su madre, según explicó Christina Rapado (exnovia del joven) al programa Chisme No Like en exclusiva, ha querido inhabilitar al mismo para que le ceda el control de la herencia que le dejó Camilo Sesto. View this post on Instagram A post shared by SHELAW (@shelaw123)

La señora quiere alegar que el joven no tiene las facultades en este momento, para así poder controlar esas responsabilidades. Su expareja dice que lo ama, que lo apoya, que lo adora y que: ‘En un tiempo veremos más de cómo es realmente…’, según explicó a Elisa Beristein y Javier Ceriani.

Sigue leyendo:

– Hijo de Camilo Sesto aparece casi irreconocible y su madre advierte: “Su vida está en peligro”

– Alertan sobre avanzado estado de deterioro de la casa donde vive el hijo del fallecido Camilo Sesto

– Hijo de Camilo Sesto tiene daño irreparable en sus órganos y doctores esperan un milagro

– Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, estaría en una profunda depresión y podría atentar contra su vida

– Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, rompe el silencio sobre su polémico video