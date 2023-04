Hijo de Camilo Sesto aparece casi irreconocible y su madre advierte: “Su vida está en peligro”

Camilo Blanes, único hijo de fallecido cantante Camilo Sesto, ha publicado fotos en los últimos días en las que luce extraño y desmejorado. La madre del artista, Lourdes Ornelas, alertó que la vida de “Camilín”, como le dicen muchos fans, “está en peligro”.

A través de su cuenta en Instagram @camiloblanesoficial, ha venido publicando fotografías desde hace un par de días que han desconcertado a muchos. Luciendo una peluca y con aparentes problemas en los dientes se ha mostrado el heredo universal del cantante español.

En la galería de fotos extrañas que publicó se aprecia que, incluso, recurrió a la inteligencia artificial para generar imágenes de él con facciones de la cara afeminadas. También se mostró fumando tabaco y lanzando besos.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Camilo Blanes había publicado 18 fotos en Instagram en las que colocó como pie de fotos frases como: “Esta es mi mujer ideal @christinarapado te casas conmigo?”, “Cuba”, “Cuba Baby”, o emoticones de besos, carabelas, cara sonriente, corazón y pintalabios.

La prensa española incluso lo ha llegado a captar a las afueras de su casa caminando en peluca y en ropa interior. En la puerta de su residencia reposa un cartel con un particular mensaje que levanta sospechas sobre la posibilidad de que se haya negado a recibir ayuda.

“Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quiénes son. Este lugar no es una casa de culto y menos un lugar de recreaciones. Absténganse de entrar o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de las personas que viven aquí”, dice el cartel.

Su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, dijo al programa ‘Fiesta’ de Telecinco: “No está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Esto, en México, nunca hubiera sucedido porque las leyes son de otra manera”.

Captura de pantalla en Instagram: @camiloblanesoficial.

Asimismo, aseguró que teme por la vida del hijo que tuvo con Camilo Sesto: “Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante”.

Sobre si tiene manera de ayudarlo, dijo que según las leyes españolas ella no puede hacer nada porque Camilo Blanes es mayor de edad, a menos que él sea inhabilitado, ella tendría derecho como madre a ayudarlo.

“No puedo decir nada. Él nunca haría algo así estando bien. Él cuando está bien es una persona coherente. No hay nadie de confianza. Salvo yo y su novia María. No puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan”.

Ornelas aseguró que su hijo está peor que nunca porque su mente no le permite tener coherencia en lo que hace.

“Con mi hijo antes se podía hablar, pero la persona a la que yo veo no la reconozco. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Nunca lo había visto en este estado”, dijo.

