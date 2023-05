Laura Bozzo pide que “internen” al hijo de Camilo Sesto tras alarmantes fotos

La salud de Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, ha estado en el ojo del huracán desde hace unas semanas porque ha compartido fotos con el rostro demacrado, con problemas en sus dientes y vestido de mujer. La presentadora de televisión Laura Bozzo ha manifestado su preocupación por el artista.

Pelucas, maquillaje y un comportamiento aparentemente errático han activado alarmas sobre cómo se encuentra ‘Camilín’, como es conocido por los fanáticos del cantante español. Bozzo al ver lo que ha venido publicando en redes sociales el cantante pide que se tomen cartas en el asunto para que no ocurra algo más grave.

Laura en una publicación de Blanes cuestionó el trato que está dando la madre del artista a la situación. A criterio de ella, la madre tiene pruebas, posiblemente parte de lo compartido en redes por él, para ir a las autoridades y declararlo interdicto para poder internarlo.

“Me da tanta pena cómo se ha destruido y no entiendo a la madre, con todas esas pruebas, va al juzgado y lo interdicta para internarlo o terminará muerto”, comentó Bozzo en una de las fotos que subido Camilo Blanes en su Instagram.

Lourdes Ornelas, mamá de ‘Camilín’, dio una entrevista al programa mexicano ‘Ventaneando’ y aseguró que su hijo no está abandonado como muchos creen, que ella está tratando de hacer algo legal para poderlo ayudar porque no se encuentra nada bien.

La madre de Blanes explicó que en España es un derecho de las personas adultas con adicciones decidir si quieren o no recibir ayuda, por lo que no puede hacer mucho si un juez no la autoriza.

Captura de pantalla al perfil de Instagram de Camilo Blanes, identificado como Shewal123.

“Aquí (en España) la ley es, si una persona tiene alguna adicción es su derecho, es algo que él ha escogido, entonces si él quiere seguir en eso nadie se lo puede prohibir porque él es un adulto y está en su derecho de morir de lo que quiera morir, entonces luchar con eso no es fácil y aun así juro que lo estoy haciendo porque no voy a dejar que se acabe con él ni con su vida”, sentenció la madre Camilín.

